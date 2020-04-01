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渣打估全球經濟下半年「U型」復甦　投資人錢進股債市有訣竅

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▲▼新冠肺炎／英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

▲在各國央行祭出寬鬆政策、政府財政刺激下，渣打銀行預估，全球經濟下半年有機會呈現「U型」復甦。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

渣打銀行今（1）日發布2020年第2季全球投資市場展望，新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，打亂全球金融市場，但各國央行已紛紛祭出降息寬鬆措施，加上政府財政刺激方案，將有助全球經濟在今年下半年回穩，有機會朝向「U型」復甦。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，年初以來金融市場受疫情衝擊，全球股市表現受挫，加上沙、俄產油國價格戰也增加市場波動，不過隨著各國央行輪番啟動貨幣寬鬆，且財政刺激方案火力全開，應可望對全球企業與經濟表現帶來支撐，扭轉經濟衰退的壓力，但仍需持續關注疫情所引發的3大風險，包括供應鏈中斷、投資消費需求萎縮、恐慌情緒及流動性風險。

請繼續往下閱讀...

陳太齡認為，若歐美疫情在第2季見頂，經濟動能可望於第3季逐步恢復，有機會朝向「U型」復甦；不過，歐美疫情若未在第2季底前獲得和緩，恐導致全球投資、消費需求進一步萎縮，這將是市場最不期待看到的，落入「L型」風險將會大幅提高，因此當前首要任務仍是全力防疫，快速控制疫情，才能使經濟重回正軌。

隨著各國央行降息救市，陳太齡預期，全球低利率將持續更長時間，但值得關注的是，在無差別拋售潮之後，特定債券類別價格出現明顯修正，投資價值浮現，包括歐洲金融保險業債券、亞洲美元債券、「原油進口型」的企業債券、與高評級的美元企業債券，並應著眼於中長期穩定配息，同時現階段應暫時避開新興市場當地貨幣債券、能源業債券，與旅遊觀光業債券，因這類資產仍持續面臨較大的信用風險。

此外，美國成為肺炎疫情重災區，重創全美經濟，儘管美國國會已通過2兆美元振興經濟方案，但消費者支出疲軟，恐導致股市技術面修正時間拉長。中長線而言，渣打銀行仍看好前景能見度較佳的地區及產業，包括美國科技與醫療保健、中國股票、產業龍頭權值股，以及高息股票，建議投資人可考慮適時分批布局。

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