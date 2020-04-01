涓豆府攜手莫凡彼、鬍鬚張推外賣　餐飲八強推「一周不出門」方案自救

▲涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張等八強餐飲集團今（1）日推出聯名外賣方案搶市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情帶動自煮風潮，涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張等八強餐飲集團今（1）日推出聯名外賣方案，率先推出世界美食冷凍料理組，要讓消費者就算一周不出門，也可以輕鬆吃到全台名店美食，預計每周銷售上看百組，搶攻宅經濟商機。

全台八強餐飲集團的陣容，包括涓豆腐、莫凡彼、鬍鬚張、哈肯舖手感烘焙、黑面蔡*滷春秋、樂檸漢堡、魔法咖哩、Pino Pizzeria Ristorante，組成八大名店餐飲聯盟，分別推出自家最強明星商品，組成「聯名居家套餐7日組」搶市。

請繼續往下閱讀...

談起成立源起，豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，國家口罩隊40天內拚出超過90台機器，採取不分你我的團體戰，終結口罩荒讓人感動，讓上述餐飲業也團結起來，希望可以藉由各家最強的明星商品，搶攻防疫期間宅在家中的消費者冰箱，在家也能輕鬆享用八大品牌精選世界各國料理。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，在疫情影響之下，消費者多是選擇到大賣場購買可方便料理的泡麵、乾拌麵，或是方便保存的罐頭、米糧，聯名居家套餐7日組以美食綜合國為精神，天天變換口味，預估每周銷售上看百組，挹注營運可期。