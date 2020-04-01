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4月投資操作要多「停看聽」　市場落底有三大觀察重點

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▲▼ 國泰證券4月投資氣象觀測站。（圖／國泰證券）

▲ 國泰證券4月投資氣象觀察。（圖／國泰證券）

記者李瑞瑾／綜合報導

全球經歷了動盪不安的第一季，新冠肺炎(COVID-19)疫情重創全球，為控制疫情蔓延，各國紛紛頒布封鎖國境並限制民眾外出活動，禁令造成就業、消費等活動大幅減少，全球經濟陷入衰退風險，同時，沙烏地阿拉伯與俄羅斯於3月初的延長減產協議談判破裂，雙方祭出價格戰搶市，造成國際油價一夕暴跌30%。

多項利空夾擊，投資人恐慌之餘大量拋售持股，美股11年的多頭行情也暫時告終，全球金融體系正面臨2008年金融海嘯以來最大的考驗。國泰證券針對全球主要市場及商品發表4月投資氣象觀察，其中黃金為「正向」，日股及礦業為「負向」，其餘如美國、歐洲、中國、新興亞洲、新興歐洲、原油及美元抱持「中立」看法

請繼續往下閱讀...

國泰證券分析，以美國為例，疫情尚未獲得控制前，市場轉而期待政府提出更有效的振興措施，美國聯準會祭出「無限版QE」計畫，不僅購債上限從7,000億美元調整為無上限，並釋出企業紓困貸款3,000億美元，以及高達2兆的經濟刺激法案，兩劑利多猛藥激勵下，美股創1933年以來最大單日漲勢。國泰證券提醒，市場波動劇烈，投資人應衡量自身風險承受能力，並做好停損、停利機制

國泰證券表示，解鈴還需繫鈴人，此波全球市場因新冠肺炎疫情蔓延而重挫，後續全球經濟是否因疫情影響消退而復甦仍待觀察，除了檢視風險承受度外，也應保持「停、看、聽」的審慎投資態度，並適度提高現金部位。

國泰證券指出，未來可由以下三點作為市場是否落底的觀察重點，首先，應留意疫情的擴散是否逐步好轉，包括新增的確診及死亡人數是否出現下降、各國封鎖禁令是否解除及疫苗的開發是否有明確進展等；其次，留意企業的獲利與展望，美國企業將於4月中開始公布第一季財報，屆時可對於企業營運的衝擊及未來的展望有更明確的掌握；再者，留意總體經濟是否出現惡化，包括企業融資條件、供應鏈是否斷鏈、就業市場及物價水準的變化等，做為評估政府刺激方案是否展現效果。

另外，持有債券部位的投資人，國泰證券建議不妨進行資產的檢視，由於目前全球景氣處在明顯的下行趨勢，體質較差的企業將暴露更大的經營風險，預期高收益債券恐出現新一波的違約潮，反觀經營穩健、獲利潛力較佳的優質企業在此次金融風暴全面下修中，成為值得留意的投資標的，可納入口袋名單，待市場出現回穩後布局，建議採取分批逢低承接方式進場以達到分散風險。

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