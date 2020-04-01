東京飆到587例「確定再停課1個月」　安倍：緊急事態宣言並非封城！

▲ 安倍晉三有權宣布緊急事態宣言。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本逾2千人感染新冠肺炎（COVID-19），內閣官房長官菅義偉表示，國家仍處於宣布「緊急事態宣言」的邊緣，現階段還不需要。東京1日又通報66起病例，累計587例，為全日本災情最嚴重的地區。東京都教育委員會稍早決定，公立學校持續停課至5月6日。

日本官員曾多次表示，國家處於緊急狀態邊緣，但還未到正式宣布的階段。菅義偉1日在記者會上重申此事並指出，現下是非常重要的時期，政府將採取一切必要措施，將疫情對經濟的影響降到最低。

日本此前修訂《新型流感對策特別措施法》，賦予首相宣布「緊急事態宣言」的權力。首相安倍晉三1日則在參議院決算委員會備詢時表示，現階段疫情還不至於宣布緊急事態，且緊急事態宣言也不等於封城，只能呼籲民眾避免外出，無法對違反者祭出罰則。

另一方面，東京確診病例日增幅連日創新高，昨天才寫下78例最高紀錄，1日又通報66例，累計達到587例。東京都政府原先預計讓2月底便停課的公立學校自4月新學期開始上課，眼看疫情升溫，教育委員會1日開會決定再延後1個月，至5月黃金週假期結束後再復課。

東京都內學校已經停課約1個月，如今再度延後，停課時間將超過2個月，因此可能縮短暑假或周六上課。東京都知事小池百合子1日稍早說明，考慮到高中生活動範圍較廣，將召開教育委員會商議，中小學復課時程也會依會議結論因應。

發稿時間：16：18

更新時間：17：28

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