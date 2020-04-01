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解美元荒！Fed偕海外央行建立臨時回購機制　暫時以公債換美元

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▲Alphabet的現金流攀升至1,170億美元，超越蘋果成為「現金之王」。（圖／路透）

▲美元的價值近幾周急劇上漲，導致全球美元短缺。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

為滿足全球對美元的需求，美國聯準會（Fed）再度出招！將為他國央行及貨幣當局建立一個臨時回購操作，以美元交易美國國債解美元荒。此機制將於4月6日啟動，暫定為期6個月。

近幾周來，隨著投資人紛紛湧向安全資產，美元的價值急劇上漲，導致全球美元短缺，並對新興市場更造成嚴重打擊，加劇人們對全球經濟的擔憂。 Fed目前已與14國央行訂規貨幣互換協議（FX Swap），而新的機制將與此互相配合使用。

請繼續往下閱讀...

該臨時機制將允許在紐約聯邦準備銀行有戶頭的外國貨幣機構能暫時將所持有的美國國債售予Fed以換取美元，並在回購協議所規定的到期日買回債券，以在此期間滿足暫時性的美元需求。Fed在新聞中補充道，此機制也支持當地以美元計價的市場，並穩固市場信心。

美國外交關係委員會經濟學家塞策（Brad Setser）表示，Fed此舉主要為那些已經擁有大量外匯存底的國家及地區（如台灣、香港及泰國，甚至是印度及中國大陸）的金融機構提供支援，但這對於土耳其、南非、印尼、黎巴嫩等缺少外匯存底的國家並無太大用處，這些國家仍不得不求助於IMF以渡過危機。

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