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囤積N95口罩以「7倍價格」轉賣　貪心男被捕朝FBI咳嗽：我有新冠病毒

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▲N95口罩。（圖／路透社）

▲男子被發現惡意囤積N95口罩。（圖／示意圖，與本新聞無關／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國紐約市一名男子因為囤積大量醫療物資，還把1,000個N95口罩以及相關物品以7倍價格轉賣，然而被捕時他不但不認錯，還近距離朝FBI人員咳嗽並宣稱自己罹患新冠肺炎，行徑十分惡劣。

居住在布魯克林的43歲商人費爾德海姆(Baruch Feldheim)被當局指控，私自囤積大量醫療物品，包含N95口罩、防護衣、乾洗手、消毒紙巾、化學清潔劑等醫療物品，數量多到「可用來裝備整間醫院」，再漲價7倍以美元1.2萬元（約台幣36萬元）的高價，轉售給紐澤西州醫生。

FBI探員本周一（上月30日）前往費爾德海姆家調查時，他不但沒有用手遮、刻意朝對方咳嗽，透露自己罹患新冠肺炎，還謊稱自己只是在幫一家買賣醫療防護裝備的公司工作，從來沒有把醫療物資轉售給任何人。

費爾德海姆落網後，警方在他位於紐澤西州的倉庫中找到另外藏匿的8萬個N95口罩，目前相關物品已全數充公，所指控的襲擊與虛假陳述罪名若成立，分別有可能被判處1年與5年有期徒刑，以及美元10萬元（約台幣302萬元）或美元25萬元（約台幣757萬元）的罰款，案件仍在調查中。

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