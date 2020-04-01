餐飲業外送平台補助今上路！經濟部：1.1萬家業者受惠

▲經濟部商業司今（1）日宣佈，攜手Uber Eats和foodpanda等外送平台業者，協助1.1萬家餐飲小商家上架銷售，開拓多元收益渡過疫關。（圖／foodpanda提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重擊餐飲等內需產業，經濟部商業司今（1）日宣佈，將攜手Uber Eats和foodpanda等外送平台業者，協助1.1萬家餐飲小商家上架銷售，每一店家補助上限為1.5萬元，力挺產業界渡過這「疫」波衝擊。

經濟部商業司長李鎂表示，疫情重創餐飲業商家，經濟部日前編列1.6億元經費，要補助1.1萬家尚未與外送平台合作的餐飲店家，能使用外送服務，經濟部今天公佈《餐飲業上架外送服務補助要點》，接受外送平台業者提出「推廣計畫」申請，經審核後，預計10日後餐飲業即能提出上架服務。

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對於業界關注外送平台的抽成費平均約三成，經濟部長沈榮津日前與業者座談時，餐飲業小商家普遍反映成本過高，希望政府多予協助，成為這次研擬補助方案的重中之重，經濟部也以抽成費多寡審核，作為外送平台出線條件。

針對外送平台的選擇，經濟部表示，目前市場上以Uber Eats和foodpanda兩大外送平台為大宗，不過為提供多元選擇，經濟部擬平均分配給多家平台業者，以協助餐飲業者開拓多元收益。