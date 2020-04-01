紓困加碼！1兆500億護台灣　財長：舉債只有1800億元　空間足夠

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

總統蔡英文宣布，預估兩階段紓困規模，一共會達到1兆500億，這是「一兆五百億護台灣的行動」，財政部長蘇建榮表示，這次兩階段紓困總計舉債金額最為1800億元，不論在債務流量、存量來說，我國還是有舉債空間，足以因應紓困需求。

總統蔡英文今日宣布，預估兩階段紓困規模，一共會達到1兆500億元。蔡英文強調，兩個階段紓困規模一共會達到一兆五百億規模，「一兆五百億護台灣」，除了第一階段，第二階段也會超前部署，在第二階段的特別預算部分將達到1500億元規模，將會修改特別預算法案追加預算，政府要做產業跟庶民大眾後盾，加強加快加碼紓困方案。

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蘇建榮到立法院財政員會接受質詢，並且回應媒體詢問，如果增加1500億元的預算，舉債空間是否受到足夠。

蘇建榮表示，之前600億元的特別預算，其中300億元是前幾年的歲計賸餘來因應，舉債300億元；第二階段追加1500億元也以舉債因應，整體舉債大約1800億元

舉債是否超限？蘇建榮表示，以存量來說，目前我國舉債為5.3兆元，依據公共債務法規定，存量不可超過前三年GNP平均的40.6%，目前還有1.8兆元的舉債空間。

但是以流量來說，中央政府每年債額度不得超過預算歲出總額15％的流量限制，考慮之前的300億元納入，今年還有1400億元的舉債空間，但是新冠肺炎紓困執行時間有一年半，所以就流量來說，也仍在合法的範圍之內。整體來說追加特別預算送至立法院審議，快馬加鞭紓困受到經濟衝擊的民眾。

但是，所謂國民黨立委今日皆質疑所謂的一兆或者一兆500億元紓困，有欺騙民眾的嫌疑。國民黨立委賴士葆指出，有7000億元是來自央行、郵政儲金以及公股銀行的融資貸款，並非國庫掏錢出來紓困，所以有「誆」騙民眾的嫌疑。