確診醫生曾與普丁握手！兩人「未做防護措施」...官方回應了

▲上周與普丁握手的醫生確診新冠肺炎。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

莫斯科主要治療新冠肺炎醫院的醫生普羅佐科（Denis Protsenko）在臉書上表示，自己確診新冠肺炎。然而俄羅斯總統普丁上周才去那家醫院視察，兩人還在未穿防護衣、未戴口罩的情況下握手，令外界相當擔心普丁的身體狀況。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）1日則表示，普丁目前狀態良好。

綜合《路透社》、《每日郵報》報導，普羅佐科3月31日在臉書上張貼了自己的照片，表示雖然確診新冠肺炎，但身體感覺還不錯，「我現在在辦公室自我隔離，身體狀況一切都很好。」普羅佐科是對抗新冠肺炎的最前線人物，他每天在臉書上發布消息，告知民眾醫院的情況。

▲俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令。（圖／達志影像／美聯社）

至於普丁的狀況也受到關注，俄羅斯新聞社（RIA）報導，克里姆林宮1日表示，普丁都會定期接受新冠病毒檢測，結果一切正常，要與普丁見面的人也都會提前接受疾病檢查，且普丁受到「全天候」的保護。

自疫情開始流行之後，克里姆林宮就開始測量與總統一起參加活動的人的體溫，並要求身體不舒服的記者待在家裡。

在過去的24小時內，俄羅斯當局公布了500例新病例，是迄今為止最大的每日增幅，使確診總數達到2337例，死亡人數為17。