德國耶拿市「首開先例」強制戴口罩！衛生部長：暫無需全國推廣

▲德國耶拿市（Jena）將從下週開始實施強制戴口罩 。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為了對抗疫情，位於德國東部圖林根邦（Thuringia）的城市耶拿（Jena）決定效仿奧地利，要求民眾在公共場所配戴口罩，相關規範將在一周後實施，這也是德國第一個強制要求戴口罩的城市。對此，德國聯邦衛生部長施潘31日認為，目前尚無在全德國實行該措施的必要。

據《路透社》報導，在過去的兩周中，德國各地試圖應對疫情，學校、飯店、酒吧等公共場所都已關閉，但確診和死亡人數仍在迅速增加。根據3月31日最新統計，德國新冠肺炎確診病例數已上升至65,166，已有648人死亡。

耶拿（Jena）擁有11萬多居民，是圖林根州的第二大城市，該市決定效法決定效仿奧地利，市民從下周開始須在公共場所配戴口罩。

▲德國新冠肺炎確診病患裡只有18％是60歲以上。（圖／達志影像／美聯社）

政府也呼籲民眾，若是沒有口罩，可以使用圍巾等其他可以覆蓋臉部的物品，只要能夠遮住鼻子和嘴巴，都是可以接受的，目前已提供口罩給醫生、護理人員、公車司機等有需求的職業。

對於耶拿的做法，德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）表示，他認為在目前的情況下，還不需要全國都戴口罩，他有看到更多民眾為保護他人免遭感染，已開始配戴口罩，他將其視作一種「團結的象徵」。

▼德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）。（圖／達志影像／美聯社）