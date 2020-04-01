防疫減外食「統一」飄香　股價逆勢翻紅漲逾1%

▲統一企業董事長羅智先表示，為集團訂下「創造亞洲流通大平台」的戰略方向。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，國人防疫減少外食，帶動食品業績成長，食品業龍頭統一今（1）日無畏大盤跌勢，股價逆勢翻紅，盤中最高來到每股67元，漲幅超過1.22%，吸引法人及股民青睞。

依據財報，統一企業2019年合併營收達4,479.78億元，年增3.83％，續創歷史新高，歸屬於母公司稅後淨利190.07億為歷來次高，每股稅後純益（EPS）為3.35元，優於前一年度的3.07元。統一董事會日前決議每股將配發2.5元股息，成為近期盤點焦點股。

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針對去年營運實績，統一表示，主要是食品本業透過價值營銷，持續挹注毛利額及獲利 ，加上轉投資穩定獲利，整體營運動能佳。其中，又以統一中控、統一超商兩大「金雞母」的貢獻，為去年獲利成長主因。

其中，統一中控2019年營收人民幣220.20億元，較2018年增長1.1%，其中方便麵營收人民幣85.01億元，較2018年同期增長0.9%，主要由於高端生活麵湯達人持續雙位數增長；飲料業務營收人民幣127.31億元，較2018年同期增長0.9%，主要由於奶茶營收持續健康穩定雙位數增長，以及果汁業績復甦。

另外，統一企業自2019年3月起購併加入韓國熊津，帶動2019年度食品事業部整體營收較2018年同期增加50.44億元，成長4.3%。

在轉投資業務方面，統一持股45.4％的統一超商，2019年稅後淨利105.43億元，為歷來次高水準，年增3.3％。統一指出，主要係受惠台灣及菲律賓7-EL EVEN持續展店，以及悠旅生活（台灣星巴克）等轉投資表現亮眼所致。