最有錢／財報警鐘狂響！　亂世績優股報你知

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美國正逐漸邁向疫情失控的路上，目前美國新冠病毒的確診人數已經超過14萬例，成為全球確診案例最多的國家，死亡人直逼3千人，其中紐約州是美國新冠病毒疫情重災區，確診感染超過5萬例，占全美確診病例的一半，死亡人數近800人，美國總統川普一度考慮對紐約州進行隔離政策，也就是封城，雖然最後決定暫時不對紐約、新澤西和康涅狄格三個州發布強制隔離命令，但是美國疾控中心（CDC）向三個州的居民發出"強烈警告"，提醒在未來14天內不要進行非必要的國內旅行；偏偏這時候國際油價也來搗亂，美國原油期貨30日開盤不久即跌破每桶20美元，接近18年來的谷底，市場預估四月的油價恐下測10美元，看樣子機率恐大增。疫情加上石油不確定因素衝擊經濟，有可能會衍生成金融風暴嗎？面對大起大落的投資環境，投資人現在該怎麼布局？4月1日的《雲端最有錢》邀請到財經專家邱敏寬、複利達人怪老子蕭世斌、證券分析師丁彥鈞，給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

企業公布財報就像學生交作業，上市櫃公司將於3月31日截止公布108年財報，這一次有哪些觀察重點？2020年因為新冠疫情的影響，不少企業擔心會衝擊上半年經濟衰退，這一周台股有可能將再度面臨下修壓力，加上清明假期即將到來，每年必經的「清明變盤傳說」是否又要出現了？投資人這時候該怎麼辦？更多精采內容請鎖定4月1日的《雲端最有錢》!