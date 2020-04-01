影／聯邦銀暖心挺第一線醫護人員　刷卡最高回饋900點

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，醫療人員壓力日益加重，為鼓勵第一線防疫人員用心守護家園，聯邦銀行率先發起第一波「大力挺醫護」專案，最高致贈LINE POINTS 900點（等同900元），以實際行動回饋辛勞的醫護人員。

聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容表示，這次疫情來勢洶洶，醫護相關人員面對的風險與壓力有增無減，他們犧牲休假及休閒為全民抗疫，辛勞的付出有目共賭。為了感謝辛苦的醫護，聯邦銀行努力構思如何讓醫護人員能夠直接受用到這份心意，由於捐款必須有較複雜的分配流程，因此特別規劃這次的挺醫護專案。

「聯邦大力挺醫護」專案主要回饋辛勞的醫護人員，只要在衛福部登記的醫護人員都是這次的活動對象，即日起至6月底在活動官網登錄並上傳執業執照或證照後，以聯邦銀賴點卡每月任刷一筆，即致贈第一線醫護人員每月LINE POINTS 300點（等同300元），每卡最高致贈900點（等同900元），以實際行動支持辛勞的醫護人員，對他們表達感謝與相挺。

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▲聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容。（圖／記者周宸亘攝）

熊令容指出，聯邦銀行對於公益活動一直都是站在最前面，這次發起醫護公益專案表達相挺的心意，也讓公司員工體會到第一線醫護人員的辛苦，進而了解全民共同防疫的重要性，齊心抗疫一同度過疫情的衝擊。

面對新冠肺炎疫情日趨嚴峻，世界各地確診人數不斷攀升，聯邦銀行表示，台灣防疫成效在全球有目共睹，其中有很大一個部份是來自醫護人員的辛苦守護，因此這次專案著重向醫護人員致敬，希望達到拋磚引玉的效果，未來將視疫情狀況規劃不同的防疫方案，讓這份抗疫力量變得更強大。

另隨著「口罩實名制2.0」上路，各家銀行紛紛祭出防疫加碼回饋，聯邦銀行也推出「聯邦卡罩你活動」，即日起至4月15日只要在衛福部eMask口罩預購系統預購，並用聯邦任何一張信用卡付款，單筆滿22元即贈7元刷卡金，依序回饋1萬人次，與民眾一起對抗疫情。

▼聯邦銀除了推出挺醫護專案外，也推出「聯邦卡罩你活動」，與民眾一同抗疫。（圖／記者周宸亘攝）