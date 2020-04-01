麗清科技2019年產能擴充！LED車燈營運衝刺「Q4虧轉盈」　全年EPS達0.18元

▲麗清科技公告2019年全年營運成果。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公告2019年全年營運成果。2019年全年合併營收為41.33億元，年減6.17%，麗清指出，為未來營運衝刺做準備而進行產能擴充，加上武漢及上海新廠建置初期投入相關成本費用增加及學習曲線成本，最後全年稅後淨利1302萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.18元。

麗清指出，2019年Q4為傳統汽車產業旺季，單季合併營收為10.97億元，加上一次性相關費用皆已認列，因此單季營運虧轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.24元。2019年一次性認列包括部分存貨呆滯損失、非本業造成的CB提前贖回利息費用1500萬元、因增資員工認股產生酬勞成本500萬元及借款利息費用4000萬元等費用，還有新廠建置投入的成本費用。

請繼續往下閱讀...

為因應主要客戶新車款LED車燈模組訂單的需求，麗清表示，除了持續提升LED車燈研發設計技術能力，積極與客戶共同研發設計出高技術規格的LED車燈模組相關產品，也陸續於武漢及上海新廠擴建新廠與增加產線布建，同時建置專業研發團隊。

麗清說明，目前各生產基地在復工後均達90%以上，新廠產能也逐步開出，持續加強克服學習曲線；而隨著產能規模持續擴大，有助於公司在未來單一LED車燈模組接單價格的競爭力，也滿足主要客戶增加大型訂單合作空間的需求，有助於提升整體營運。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

展望2020年第一季，麗清表示，新冠肺炎疫情蔓延已影響全球經濟貿易、物流運輸、消費動能、新車銷售市場表現等，使麗清部分新車款訂單出貨遞延，也正面衝擊公司首季整體營運的表現，但目前公司與主要客戶在復工後皆為因應品牌車廠需求，以庫存、加班或調班方式因應，藉以增加產能稼動率與協調訂單出貨狀況。

此外，麗清認為，從2019年研發費用佔營收比重陸續增加的趨勢來看，其中，LED頭燈應用相關的訂單明顯增加，不僅挹注整體訂單能見度及掌握度提升，也有助優化產品結構精進毛利率表現，期待隨著客戶拉貨力道增溫，貢獻整體產能利用率提升，有信心創造今年整體營運遞出逐季向上的成長表現。