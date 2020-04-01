「庫藏股」成企業史上最大自救行動！　謝金河點名3檔指標

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（1）日在臉書發文，指出面對百年一遇大瘟疫，全世界的政府都奮力展開自救行動，美國祭出2兆美元紓困方案、歐元區祭出7500億歐元自救、南韓50兆韓元，台灣也由行政院長蘇貞昌宣布1兆新台幣的紓困措施。

謝金河指出，今年台股成了超級提款機，外資賣超台股5259億元，加上投信65億，自營商833.7億，台股最慘跌了3671點。面對這個兇猛的跌勢，台灣已經有近200家企業宣示執行庫藏股，金額超過600億，這是史上最大規模的庫藏股執行計劃，也是經營者用實際行動來捍衛公司的股價，如果全數有效執行，這可能又是一次籌碼大換手，對台股生態會帶來一次大改變。

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他指出這將是企業體質一次殘酷的檢驗，體質欠佳的企業可能倒下去，像負債比率偏高、手上現金少的公司，或是股價不到5元的企業，或是像裕隆突然端出244億虧損，面對著這個史上罕見大災難，這是重中之重的大考驗。

▲謝金河指出大量執行庫藏股的企業是值得關注的指標。（圖／謝金河臉書）

謝金河指出手上現金充沛、體質健全的公司，在股價殺低後，又是進場承接的好機會。企業可以用庫藏股打銷股本，或給員工實施選擇權，也可用來鞏固經營權。

他按照執行張數、比率、詳細列表，點名這次大量執行庫藏股的企業。像集盛一次6萬張，占近一成股權；宏碁的23萬張、國產10萬張等，都是值得關注的指標。



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