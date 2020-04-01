中經院：3月PMI升至53.1％　預估今年經濟不太樂觀

▲中經院副院長王健全。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布3月採購經理人指數（PMI），攀升0.4個百分點至53.1%。供應商交貨時間指數再創新高以及未經季節調整的存貨指數較2月擴張，3月上升2.8個百分點至65.9%，為3月PMI擴張主因。中經院副院長王健全指出，歐美疫情擴散導致船運、物流運輸遲緩，供應商交貨時間延長，指標攀升原因與上月斷鏈問題引發的急單拉貨不同。

五項組成指標中，新增訂單呈現擴張，生產數量呈現緊縮，人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張。六大產業中，三大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業。電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業則持續回報緊縮。

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未來六個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點轉為緊縮後，3月指數再續跌8.1個百分點至28.7%，為2012年7月創編以來最快緊縮速度。

六大產業中，三大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（61.5%）、化學生技醫療產業（54.1%）與交通工具產業（51.0%）。電力暨機械設備產業（45.6%）、基礎原物料產業（49.3%）與食品暨紡織產業（49.6%）則持續回報緊縮。

未經季節調整之臺灣非製造業NMI由2014年8月創編以來最快緊縮速度（40.4%）回升1.9 個百分點至42.3%，連續第2個月呈現緊縮。全體非製造業的商業活動指數與新增訂單指數（新增簽約客戶或業務）在2月分別驟跌26.1與20.1個百分點後，已連續2個月緊縮，惟二指數分別回升3與1.1個百分點至33.5%與35.8%。

未來六個月展望指數續跌12.9個百分點至13.7%，為2014年8月創編以來最快緊縮速度。八大產業中，教育暨專業科學業、金融保險業、零售業、運輸倉儲業與批發業之未來六個月展望指數同步滑落至2014年8月創編以來最快緊縮速度。

另外，針對疫情對國內經濟衝擊，王健全表示，年初中國大陸疫情引發斷鏈問題衝擊國內製造業，隨著國內確診人數增加，社會恐慌情緒蔓延，內需消費、服務產業，如餐飲、零售、航運等產業開始出問題。再加上近期歐美疫情擴散，導致東奧、歐洲世足盃資格賽延辦，將進一步衝擊市場需求，影響國內進出口表現，預估今年經濟不太樂觀。

