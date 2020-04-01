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財訊／疫情催化供應鏈大洗牌　蘋果缺貨潮台廠可望獲益

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／林宏達

過去1個月，蘋果供應鏈缺貨的警報聲，一直沒停過。

3月開始，在蘋果位於台北市松壽路的直營店裡，Wifi版的大尺寸iPad Pro已缺貨了幾個星期，「已經缺了好一陣子，但是，接下來幾個月也不會有貨。」知情人士透露，在新版於台灣上市之前，iPad Pro將很難買到。

只要連上蘋果台灣官網就能發現，蘋果今年推出的新產品已出現斷貨狀況，3月20日，蘋果一度祭出限購令，限制一般消費者購買iPhone、Mac mini、MacBook Air的數量，但公告隨即撤掉。

請繼續往下閱讀...

拖拖拖！新品買不到

3月27日，本刊記者再連上台灣蘋果官網查看發現，就算沒有限購，MacBook Air已經無法買到，在美國製造的Mac Pro交貨時間也拉長到半個月。不過，蘋果最近解決了AirPods Pro的缺貨問題，最新款iPhone 11供貨也恢復正常。

就在新品供貨出狀況的同時，蘋果已悄悄對相關供應鏈做出大調整，只要能順利供貨的廠商，業績都不弱。

3月24日，代工生產AirPods Pro的英業達召開法說會。英華達總經理何代水表示，過年期間，英業達在上海工廠都維持近萬人人力，全力趕工，因此產能受影響有限；反而是在馬來西亞的新廠，受疫情影響關閉，「訂單又拉回上海做。」他更澄清，客戶新的手機計畫，英業達都有參與。

3月26日，蘋果iPhone代工廠——和碩也舉行法說會，經營團隊釋出2020年上半年業績看好的訊息。各家投資法人再三追問成長動能為何，執行長廖賜政終於鬆口，「關鍵就是別人做不出來的，我們做得出來。」他解釋，蘇州、昆山、上海、重慶，受疫情影響有限，「我們的工廠都在福地。」廖賜政說；和碩股價就在法說會隔天應聲漲停。

過去幾天，大陸供應鏈更傳出，蘋果已啟動分散供應鏈的大計畫，包括比亞迪、立訊都被點名將生產iPhone，「蘋果分散供應鏈是趨勢，不會改變。」1位產業人士認為，比亞迪和立訊確有可能從明年開始，逐步分到iPhone組裝訂單。

3月18日，蘋果才剛剛推出iPad Pro，這是年前早已投產的新品，為了這款產品，台灣機殼廠可成今年1月營收，比去年同期高出六成。ＴＰＫ今年2月營收，在疫情影響之下，也只較去年同期微幅下滑2%。

砍砍砍？台積電訂單不變

現在，大陸更傳出，為了「停課不停學」，大陸學校改為線上教學，家長瘋狂搶購iPad，更加劇iPad缺貨狂潮，但受到疫情影響，iPad出貨量下滑3~5成。業界傳出，蘋果已要求供應商全力支援12.9吋iPad Pro生產，追加2成訂單，連帶使平價iPad供貨量縮減。可以預期，能提供iPad產能的台廠，今年上半年業績都不會寂寞。…(本文節自財訊604期，詳全文)

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