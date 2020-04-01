財訊／從不參與家族事業的二姊出手　中環拿下台南企業最大股權幕後

文／林苑卿

2月26日傍晚，光碟片大廠中環發布公告，2019年4月1日至2020年2月26日，中環以每單位27.20元，總計以約3.02億元，取得台南企業7.388%股權。然而，事實上根據統計，截至2月24日，中環及子公司中嘉國際投資總計已持有台南企業高達12.33%股權，已成為台南企業最大股東。

攤開台南企業的前10大股東與董事會名單，董事長楊青峰及兩位姊姊、3位妹妹，歷年來就僅有2姊楊麗容從未列名其中，巧的是楊麗容正是中環董事長翁明顯的夫人。

手足翻臉？ 2姊突然冒出頭

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如今，中環卻花了約1年的時間，以自有資金從集中市場取得台南企業的股權，還買到成為第一大股東。據消息人士透露，這背後可能牽涉的是家族內訌，甚至可能導致經營權之爭。

楊青峰有兩位姊姊、3位妹妹，大姊楊乃蕙在台南企業是大股東保羅投資法人代表監察人，兒子蘇炯忠是信望愛投資法人代表董事。大妹楊惠馨的夫婿吳道昌是台南企業總經理暨大股東良道投資法人代表董事，也是公司老臣。2妹楊媖媖、3妹楊富琴，也分別是大股東恬美投資和日富投資的法人代表董事。

董事會中，還有楊青峰的夫人王芳瓊是景達開發和大股東景宗投資負責人，也擔任董事，使台南企業成為台股裡典型的家族企業代表。

儘管從財報來看，台南企業經營績效並非特別突出，卻因為每年都會配出現金股利，成為不少企業的投資標的，如近期成衣廠光隆也出手，買下台南企業約5%股權。

此外，隨著成衣代工廠經營面臨市場嚴峻挑戰，策略結盟或收購成為必然之路，如興采收購聚紡就是經典案例。但是，中環出手成為台南企業最大股東，還是令市場忍不住質疑跨度實在太大。

但市場傳出台南企業這一次的股權變化，據悉是大姊楊乃蕙與大妹楊惠馨有意進行改革，但2妹楊媖媖與3妹楊富琴卻是保守派，兩組人馬因而意見分歧，使得原本不是台南企業前10大股東，也不是董事會成員的2姊楊麗容，開始透過夫婿公司出手買進台南企業股票，並於今年董事會改選中為立場表態。

劍指經營權？ 中環說沒規畫

《財訊》向中環詢問，中環持有台南企業最高股權的意義是否有意爭取董事會席次？若無涉及爭取台南企業的經營權或董事席次，那麼台南企業真的是1筆好投資嗎？

對此，中環回應，集團投資台南企業為一般財務投資，並表示近年因運動風潮帶動機能運動服飾需求，傳統紡織業已轉型為生產機能性織品及中高價位之成衣，市場的需求穩定發展。更強調，中環投資台南企業，「著重其成立近60年，獲利穩健且每年固定配發股利，屬於投資組合中相對穩定的部位。」…(本文節自財訊604期，詳全文)

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