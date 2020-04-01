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因疫情JDI出售LCD廠進度延後　先以2億美元賣設備給「大客戶」

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▲日本顯示器公司,JDI。（圖／路透社）

▲日本顯示器公司(Japan Display, JDI)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

日本顯示器公司（Japan Display, JDI）周二表示，已和某海外大客戶簽約，將日本石川縣白山市LCD工廠部份設備以2億美元（約 215 億日圓）的價格賣給大客戶。聲明中雖未透露客戶名稱，外電報導，大客戶就是蘋果。

聲明指出，客戶將以購買設備來使用這2億美元資金。

請繼續往下閱讀...

去年底就傳出夏普有意收購JDI白山廠，原預計3月底前達成協議，但受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，協商進度落後，達成協議時間則推延至4月以後。

從2015年的Apple Watch開始，蘋果在大量產品上使用OLED營幕，原先三星作為它們唯一的供應商，但隨著市場競爭日益激烈，夏普、LG和京東方都希望得到蘋果業務；同時，JDI 仍在努力籌集生產大規模OLED螢幕所需的資金。

然而OLED產線創建成本很高，JDI因此獲得日本政府6.36億美元（約新台幣192.55億元）的金援。

▲▼Apple Watch。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple Watch。（圖／翻攝自Apple官網）

爾後JDI 獲Apple Watch訂單，蘋果同意助其償還數年前約15億美元（約新台幣454億元）的貸款。

外媒引述消息人士指出，蘋果同意出資2億美元（約新台幣60.55億元），資產管理公司隨後同意再投資8.3億美元（約新台幣251.28億元）。


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