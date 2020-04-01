「殺人魔鏡」一照就猝死！法國最神秘詭鏡...250年奪38條人命

▲法國曾出現一面會「殺人」的詭異鏡子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者賴韻如／綜合報導

大家都耳熟能詳的童話故事《白雪公主》中，有一面能回答壞皇后問題的魔鏡，而在現實中的法國，其實也存在著一面神秘的鏡子，但卻比童話中的更加危險。這面魔鏡已經有超過250年的歷史，詭異的是，任何人只要對著它看幾眼，就會腦溢血而亡，多年來已詭異地奪走38條人命，如今終於有科學家解答了這個謎團。

綜合外媒報導，法國這面擁有250年歷史的魔鏡，任何人只要多看它幾眼，就會「腦溢血」死亡。據說，這面鏡子是1743年由一名叫做路易斯．阿爾波的法國工匠所製作，不過他卻在製作完這面鏡子的2天後突然倒臥在工作房內，最後經醫生診斷為「腦溢血」死亡。

▲照到魔鏡便會「腦溢血」死亡。（示意圖／達志影像）



這面神秘的鏡子之後由一名麵粉商所購買，在妻子生日當天，他便拿出來作為妻子的生日禮物，沒想到當他撕開外包裝紙、拿出精美雕花鏡時，他突然扶住腦袋，隨後身體開始劇烈搖晃，醫生趕緊到達現場，但該名麵粉商卻早已失去呼吸心跳，醫生也宣布他死於腦溢血。

1997年5月，一位名為史密斯的博士大費周章找到這面鏡子，想要解開它的「死亡之謎」，但史密斯博士卻於收到鏡子的第三天便暈倒在書房內，最後死於腦溢血。一名法國古玩收集協會的發言人因此大陣仗召開記者會，警告所有古董收藏家千萬不要購買這面會殺人的「魔鏡」。發言人指出，這面鏡子自從誕生以來，已經殺死了38人。

魔鏡的謎底最後終於在2005年由古學家懷恩博士所解開，懷恩博士用2隻小白鼠作為實驗對象，最後發現原來最大的關鍵在於「鏡框」。據悉，這面魔鏡的鏡框是由100多年前就已經絕種的「庫拉樹」所製成的，罕見的庫拉樹木材中含有劇毒，受到強光照射後會大量釋放有害氣體，導致吸入者腦部血管在短時間內爆裂，引發腦溢血死亡。