　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓大邱／在醫院靈堂外稍作休息的醫療人員。（圖／達志影像）

▲ 在醫院靈堂外稍作休息的醫療人員。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓1日通報101起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，全國累計9887例，其中165人死亡。重災區大邱已有6704人感染，專門收治確診患者的啟明大學大邱東山醫院卻傳出以經營不善為由，解雇多達50名約聘人員，引起輿論批評。

大邱東山醫院設有400多張病床，2月21日被選為新冠肺炎指定醫院，將此前的住院患者移送其他醫院，專門收治新冠肺炎病患。《韓民族日報》今早踢爆，院方3月12日起陸續向設備技術人員以外的所有約聘人員發出合約中止通知，宣稱醫院內部狀況在疫情爆發後惡化，不得已縮減人力，希望員工諒解。

收到通知的50多名員工包括10多名醫檢師、20多名護士助理及21名產後護理人員，都在2019年4月開院時簽下1年合約，今年4月就會到期。被解雇的醫檢師表示，「我和高齡的父母同住。不只是我自己，我父母也暴露在感染的風險之中，儘管如此還是每周上班6天，每天穿著防護服揮汗工作，卻得到這種回報，感覺就像遭人背叛。」

醫界人士批評，大邱東山醫院的作法太過極端。衛生醫療工會人員指出，MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒感染症）疫情爆發時，醫療機構的確沒有得到應有的損害賠償，但此次新冠肺炎疫情還不到討論此問題的時候，院方將損失轉嫁到約聘人員身上並不適當。

保健福祉部則說明，政府已經提早支付部分醫療經費，損害賠償金也預計在4月中旬撥款，認為大邱東山醫院的狀況應該不至於惡化至需要解雇所有約聘人員。人道主義實踐醫師協會代表也指責，大邱不知何時還會遭遇需要大量醫護人員的狀況，而大邱東山醫院不但沒有擴編人力，還要求最前線人員回家。

院方對此則回應，由於目前全面停止一般門診及急診，僅治療新冠肺炎患者，除了健保公團撥出的24億元，醫院等於零收入。雖然政府承諾提供補償，但院方持懷疑態度，在充滿未知的狀況下，不得已解雇約聘人員。

部分批評聲浪指向大邱市當局，醫療聯盟本部大邱分部人員指出，大邱市當局最誇口承擔所有費用，可以負荷所有確診患者，如今卻將責任推卸給中央政府；認為大邱市廳若足夠積極，至少不會演變至此局面。大邱市對此表示，已經全力協助調派人員，但醫院解雇員工與否和大邱市當局無關。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
陳時中：為防疫需要將公開確診個資 「年齡、性別、接觸者類
居家檢疫趴趴走！陳時中：抓到一次就集中隔離、不給防疫補償
新冠肺炎增7確診！都是從自美、英國返國
LIVE／社交距離室內1.5公尺陳時中採梅花座　指揮中心最新
JYJ金在中確診新冠肺炎！一片黑吐恐懼心聲「都是我不小心」
南投3屍4命關鍵曝！夫妻為「第3胎生不生」爭執　姊淚求妹婿：
抓到了！恐嚇81名法學教授：不給錢殺到你家　冒名討債男落網
1000萬片口罩捐贈內容公布！外交部曝光下一波援助對象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒透過飛沫可飆噴8公尺？佛奇打槍：太超過！

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

延後3個月徵收最惠國進口商品關稅　川普同意了

美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

佛地魔等級嚴厲！最後淨土「土庫曼禁說新冠肺炎」　戴口罩說出關鍵字…直接逮捕

英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國

搶購防疫物資順手買刮刮樂　18歲男居家隔離爽中900萬：自己獨享

「殺人魔鏡」一照就猝死！法國最神秘詭鏡...250年奪38條人命

他偽造醫生證明謊稱確診　「只為放14天有薪假」工作丟了還被關

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

新冠病毒透過飛沫可飆噴8公尺？佛奇打槍：太超過！

封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

延後3個月徵收最惠國進口商品關稅　川普同意了

美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

無預警砍50醫護！大邱6千人確診　新冠肺炎指定醫院「零業績」超慘

佛地魔等級嚴厲！最後淨土「土庫曼禁說新冠肺炎」　戴口罩說出關鍵字…直接逮捕

英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國

搶購防疫物資順手買刮刮樂　18歲男居家隔離爽中900萬：自己獨享

「殺人魔鏡」一照就猝死！法國最神秘詭鏡...250年奪38條人命

他偽造醫生證明謊稱確診　「只為放14天有薪假」工作丟了還被關

JYJ金在中「日本染疫住院中」！　前一天剛上直播節目…超近對唱23歲宅男女神

公園忽冒出2墓碑　居民見死亡日期「2020年9月」全嚇歪

公開確診者個資「年齡、性別、接觸者類型」　陳時中：對防疫有幫助

黃偉哲防疫超前部署　藍軍：防疫不要自滿！

學校上課是否戴口罩？　陳時中：教室內保持通風不強制

觀光局高官連指揮中心都騙！陳時中坦言：最初收到的訊息「也不正確」

社交距離注意事項公佈！　第二階段「強制處分」...娛樂活動應禁止

跟閻王搶人！男子失去心跳倒地瀕死　新店警狂壓CPR「斷肋骨」救命

居家檢疫趴趴走「一次就強制隔離」！陳時中：還要加收住宿費、餐費

鼓勵設安心防疫旅館　交通部4/1起補助旅宿業者每房每天1000元

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

國際熱門新聞

英媒：台將捐百萬口罩給歐盟　數量勝過北京

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

美國770死單日最多！病逝數超越中國

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

美國官方預測「24萬死」　川普：接下來2周將非常痛苦！

更多熱門

相關新聞

疫情延燒假請不完！公務員婚假可於疫情結束後延一年

疫情延燒假請不完！公務員婚假可於疫情結束後延一年

新冠肺炎疫情持續延燒，不少公務員因為出國禁令影響婚假，根據最新規定，公務員經主管機管同意後，婚嫁可以在疫情結束後的一年內請完。

Uber為抗疫出力！提供1000萬次免費乘車、送餐服務

Uber為抗疫出力！提供1000萬次免費乘車、送餐服務

保持社交距離能否做到？柯P答案順時中

保持社交距離能否做到？柯P答案順時中

里拉德：若NBA賽季取消可以理解

里拉德：若NBA賽季取消可以理解

內政部「擴大彈性上下班」提升至2小時！

內政部「擴大彈性上下班」提升至2小時！

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19大邱日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面