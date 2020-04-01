　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國大陸市場消費力道逐漸回溫。（圖／路透）

▲ 中國大陸市場消費力道逐漸回溫。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中國大陸是遭受新冠疫情首襲的國家，隨着國民生活逐步恢復正常，中國大陸消費者正為被受新冠病毒衝擊的經濟帶來一線曙光。富達國際股票部全球研究主管Ned Salter指出，大陸消費開支部分已見回升，餐飲、零售以及百貨重現活力，但旅宿業仍需求疲軟。

Ned Salter指出，中國大陸為控制疫情蔓延，在公眾場所關閉了一個多月後，食客及消費者重新湧現，中國大陸的餐廳和商店再次熱鬧起來。儘管許多人仍戴着口罩，並在人群中顯得緊張，但他們的外出為全球最大的消費市場帶來步入復甦的訊號。在經濟仍處於微涼及不平均復甦的情況下，必需品的消費明顯超越非必需品或奢侈品。廣泛經濟層面仍然存在不確定性，使民眾推遲大額消費。另外，泡麵及冷凍食品等銷售加快，而旅行社及飯店則仍在苦尋客源

請繼續往下閱讀...

Ned Salter認為，作為似乎是首個感染新冠病毒的國家，中國消費復甦將帶來某程度的啟示，預示全球各地在疫情達高峰然後逐漸消退時，將出現甚麼情況。明顯的是，各類消費支出不會同步復甦，這有別於過去的模式。儘管經濟正常化的步伐較為緩慢，但各方面均現明顯復甦跡象。想要看到更強的消費信心來維持這種步調，將取決於政府能否有效處理外來的確診個案，以完全控制疫情。

▲▼泡麵,速食麵,方便麵。（圖／視覺中國CFP）

▲ 泡麵及冷凍食品等民生必需品銷售加快。（圖／CFP）

餐飲業重新營業

Ned Salter表示，根據從業界收集的資訊，估計中國大陸各大城市中逾半數餐廳已經重新營業，雖然當中不少餐廳的營業時間還是比正常營運時間短。因為許多消費者傾向選擇外帶，以減低受病毒感染的風險，連鎖快餐店普遍比高級餐廳的生意較佳。為保障食客，餐廳老闆都採取不同防疫措施，如在店內定時消毒，及擴闊食桌間距。

至於大型餐廳，依據研究顯示，大部分的大型餐廳每日營業額仍然較疫情爆發前低40%至50%。營業額可能仍要數月才能完全復原，目前消費者對疫情受控的信心仍然相對脆弱。

零售市場現復甦跡象

在年輕人主導下， 中國大陸各地購物商場的情況逐步復甦。Ned Salter表示，估計超過80%的商店已恢復營業，雖然這些商店平均的每日業績較2019年3月的水平下滑約40%。李寧及安踏等運動服飾零售商正從2月份的谷底反彈，按年業績更有望在6月份重拾增長。

另外，高端商品商店人流依然稀疏，但取消海外購物旅行的人士則可能為中國大陸的奢侈品銷售帶來一絲希望。過往直飛歐洲購買設計師品牌手提包的人士將留在北京及上海，以減低外遊衍生的染病風險。中國大陸去年削減了奢侈品消費稅，也有助提升這類人士在國內消費的意欲。

▲▼北京超市 。（圖／CFP）

▲ 超市因必需品消費需求，業務大幅成長。（示意圖／CFP）

超市業務爆升

Ned Salter指出，隨着民眾儲備必需品，連鎖超市整季業務爆升，成疫情爆發以來的大贏家。市場領導者如永輝超市及高鑫零售，預計今年首三個月的銷售將較去年同期錄增長。這受惠於訂單湧入，網購雜貨表現更優於連鎖實體超市。疫情下，非必需品行業首當其衝，儘管行業已趨於正常化，但仍需時間待中國大陸消費者消除疫情構成的心理影響。

旅宿業仍為重災區

雖餐飲、零售、超市業務緩步復甦，但這次疫情爆發為飯店業構成沉重打擊。Ned Salter表示，不少中國大陸飯店的入住率已下降至單位數，與日本及南韓飯店的情況相若。

Ned Salter認為，從疫情爆發至封城，中國大陸經驗一直在這次疫症大流行中作為全球各地的指標，目前在中國大陸由消費者帶動的內需，有望為陷入恐慌的全球市場注入一些審慎樂觀的情緒

ET快訊
被陳時中稱讚！正妹女記者「超兇美照」被起底…PTT暴動了
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

無薪假來到308家、7916人　實施家數創2009年以來新高

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

亞股早盤疲弱　台股、韓股漲跌互見、陸股最抗跌

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

2019年全球半導體材料市場下滑1.1%　台灣蟬聯第一

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

清明連假變盤怎麼辦？周一開盤有狀況　財長：國安基金未鬆懈過

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

無薪假來到308家、7916人　實施家數創2009年以來新高

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

亞股早盤疲弱　台股、韓股漲跌互見、陸股最抗跌

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

2019年全球半導體材料市場下滑1.1%　台灣蟬聯第一

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

清明連假變盤怎麼辦？周一開盤有狀況　財長：國安基金未鬆懈過

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

快訊／蔡英文：郝柏村對國家貢獻很大　頒褒揚令是理所當然

手機做膩了？OPPO「跨界」推出美顏粉餅…耳機

快訊／陳菊接監察院長呼聲高？　蔡英文親口回應了

台北捷運、公車「戴口罩」？　黃珊珊：若中央指示就照辦

快訊／陳玉珍沒資格當國會議員？　蔡英文：蘇貞昌反應了很多人的想法

雲端最前線／「情侶哭哭」社交相距1公尺該怎麼算？

詐欺車手變裝逃脫　南警鷹眼識破插翅難飛

澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

被命理老師看上的建案！詹惟中自薦「代言更加分」　粉專小編嚇到吃手

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

8個交易日慘賠7年獲利　華南永昌爆內控重大疏失

1、2月期發票千萬大獎　18張中獎

門市人員遭安全帽攻擊　亞太電信發聲明了

中信銀跟進加碼　房貸降2碼、信貸降3碼

騰訊音樂財團收購環球音樂10%股份！

快訊／美股開盤3大指數下跌　高盛：第2季萎縮34%

全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

「光隆精密-KY」去年EPS 3.09元　擬配發現金股利3元

陸點頭　日月光把矽品娶進門

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

陸復工潮　台灣上游產業熱身

更多熱門

相關新聞

快訊／陳時中：較擔心的案例「幾乎都過潛伏期」　剩這3個「還需要觀察」

快訊／陳時中：較擔心的案例「幾乎都過潛伏期」　剩這3個「還需要觀察」

在清明連假前，總統蔡英文1日上午10時30分，再次發表「敞廳談話」提醒國人戴口罩、保持社交距離；而衛福部長陳時中也提醒，大家比較擔心的幾個確診案例，幾乎都過了潛伏期，不過連假期間，還是要保持社交安全距離。

連假訂房爆滿！醫憂「4月疫情大爆發」…提11項壞習慣籲

連假訂房爆滿！醫憂「4月疫情大爆發」…提11項壞習慣籲

香港首富李兆基「24歲外孫李建中」染疫！

香港首富李兆基「24歲外孫李建中」染疫！

廣華-KY去年EPS達4.78元　擬配息3.5元

廣華-KY去年EPS達4.78元　擬配息3.5元

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

關鍵字：

中國大陸消費疫情新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面