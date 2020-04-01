消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

▲ 中國大陸市場消費力道逐漸回溫。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中國大陸是遭受新冠疫情首襲的國家，隨着國民生活逐步恢復正常，中國大陸消費者正為被受新冠病毒衝擊的經濟帶來一線曙光。富達國際股票部全球研究主管Ned Salter指出，大陸消費開支部分已見回升，餐飲、零售以及百貨重現活力，但旅宿業仍需求疲軟。

Ned Salter指出，中國大陸為控制疫情蔓延，在公眾場所關閉了一個多月後，食客及消費者重新湧現，中國大陸的餐廳和商店再次熱鬧起來。儘管許多人仍戴着口罩，並在人群中顯得緊張，但他們的外出為全球最大的消費市場帶來步入復甦的訊號。在經濟仍處於微涼及不平均復甦的情況下，必需品的消費明顯超越非必需品或奢侈品。廣泛經濟層面仍然存在不確定性，使民眾推遲大額消費。另外，泡麵及冷凍食品等銷售加快，而旅行社及飯店則仍在苦尋客源。

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Ned Salter認為，作為似乎是首個感染新冠病毒的國家，中國消費復甦將帶來某程度的啟示，預示全球各地在疫情達高峰然後逐漸消退時，將出現甚麼情況。明顯的是，各類消費支出不會同步復甦，這有別於過去的模式。儘管經濟正常化的步伐較為緩慢，但各方面均現明顯復甦跡象。想要看到更強的消費信心來維持這種步調，將取決於政府能否有效處理外來的確診個案，以完全控制疫情。

▲ 泡麵及冷凍食品等民生必需品銷售加快。（圖／CFP）

餐飲業重新營業

Ned Salter表示，根據從業界收集的資訊，估計中國大陸各大城市中逾半數餐廳已經重新營業，雖然當中不少餐廳的營業時間還是比正常營運時間短。因為許多消費者傾向選擇外帶，以減低受病毒感染的風險，連鎖快餐店普遍比高級餐廳的生意較佳。為保障食客，餐廳老闆都採取不同防疫措施，如在店內定時消毒，及擴闊食桌間距。

至於大型餐廳，依據研究顯示，大部分的大型餐廳每日營業額仍然較疫情爆發前低40%至50%。營業額可能仍要數月才能完全復原，目前消費者對疫情受控的信心仍然相對脆弱。

零售市場現復甦跡象

在年輕人主導下， 中國大陸各地購物商場的情況逐步復甦。Ned Salter表示，估計超過80%的商店已恢復營業，雖然這些商店平均的每日業績較2019年3月的水平下滑約40%。李寧及安踏等運動服飾零售商正從2月份的谷底反彈，按年業績更有望在6月份重拾增長。

另外，高端商品商店人流依然稀疏，但取消海外購物旅行的人士則可能為中國大陸的奢侈品銷售帶來一絲希望。過往直飛歐洲購買設計師品牌手提包的人士將留在北京及上海，以減低外遊衍生的染病風險。中國大陸去年削減了奢侈品消費稅，也有助提升這類人士在國內消費的意欲。

▲ 超市因必需品消費需求，業務大幅成長。（示意圖／CFP）

超市業務爆升

Ned Salter指出，隨着民眾儲備必需品，連鎖超市整季業務爆升，成疫情爆發以來的大贏家。市場領導者如永輝超市及高鑫零售，預計今年首三個月的銷售將較去年同期錄增長。這受惠於訂單湧入，網購雜貨表現更優於連鎖實體超市。疫情下，非必需品行業首當其衝，儘管行業已趨於正常化，但仍需時間待中國大陸消費者消除疫情構成的心理影響。

旅宿業仍為重災區

雖餐飲、零售、超市業務緩步復甦，但這次疫情爆發為飯店業構成沉重打擊。Ned Salter表示，不少中國大陸飯店的入住率已下降至單位數，與日本及南韓飯店的情況相若。

Ned Salter認為，從疫情爆發至封城，中國大陸經驗一直在這次疫症大流行中作為全球各地的指標，目前在中國大陸由消費者帶動的內需，有望為陷入恐慌的全球市場注入一些審慎樂觀的情緒。