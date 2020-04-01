美首位外交官員病逝！蓬佩奧：國務院至少40至50人確診

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月31日證實，國務院內有一名官員確診新冠肺炎後病逝，另外還有數十名人員確診，這也是美國疫情爆發以來，首位外交人員死亡的病例。美國國防部也表示，紐澤西州一名國民警衛隊士兵染疫病逝，成為首例因新冠肺炎死亡的美軍。

蓬佩奧在記者會中表示，一名國務院官員不幸因感染新冠肺炎病逝，同時也證實，國務院內有數十名人員確診，「國務院的團隊中有許多人也感染了新冠肺炎，包含本土與所有的國務院員工在內，我想至少有4、50人確診。」蓬佩奧並未說明病逝官員的身分。

美國務院在全球共有7萬5000名僱員，國外人員目前75人確診，國內則有30人確診，目前尚未傳出員工間互相傳染狀況。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）也證實，一名紐澤西州的國民衛隊軍人上月21日確診後，不幸在3月28日病逝，成為首例因新冠肺炎死亡的美軍，「這對我們來說是巨大的損失，我們像他的家任、朋友、同事和整個國民衛隊表達哀悼之意。」

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