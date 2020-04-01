等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

▲統一超商以民眾一日三餐需求為主打，推出「振興優惠券」搶攻宅經濟。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院正在研擬振興券提振內需，統一超商今（1）日宣布自下周三起推出「振興優惠券」，祭出買一送一等爆殺優惠搶市，現省1807元起，搶攻居家宅經濟。

疫情還看不到底，刺激新的消費型態迅速發展，民眾買食材回家自煮激增，帶動食品銷售成長，統一超商主管指出，近期民眾大幅減少外出用餐及採購意願，自4月8日至21日止推出「振興優惠券」，祭出49項優惠商品組合，旗下5700家門市成為民眾方便購買的便利補給站。

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本次的「振興優惠券」以民眾一日三餐需求為主打，包括CITY CAFE/現萃茶、鮮食、食品飲料..等商品為主推出多項優惠，要讓民眾荷包省很大。且為了讓民眾方便取得，除門市發送實體券外，亦可在官網下載電子版優惠券，免門檻無須消費即可獲得。

另外，OPEN POINT會員登入7-ELEVEN APP點選抽抽樂活動，有機會獲得驚喜優惠；使用OPEN錢包結帳，也能額外獲取5%點數。即日起登入OPEN POINT APP「星獎賞-享受宅在家」活動，購買指定類別滿額可集點兌換OPEN POINT點數，讓民眾可以邊消費邊享受回饋，可望再掀銷售熱潮。

依據財報，統一超商今年前二月累計營收為425.02億元，年增5.26%，主要受惠於自煮生活讓生鮮食品買氣攀升，統一集團更提出全新生活提案「Simple-Fit」，掌握健康飲食趨勢，帶動7-ELEVEN本業成長及轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一藥品、統一速達及DUSKIN樂清等業績成長，挹注整體營收。