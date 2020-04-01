英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國

▲圖為南韓民眾戴著口罩上街。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

英媒《金融時報》今日報導，台灣當局正就捐贈數百萬份口罩給歐盟進行討論，此舉可能激怒中國，並突顯疫情中的地緣政治影響。

據報導，一名位於台北的高級政府官員說，有關捐贈口罩的討論已進入後期階段，數量可能超過北京3月向歐盟承諾運送的220萬個口罩，「我們一直在商談而且取得進展」、「很快會有聲明」。

歐盟一名官員談到這個議題時，則說「我們歡迎團結一致」，但也承認顯然涉及與中國的敏感問題。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月18日宣布中國承諾的物資，歐盟仍在等待來自中方的200萬個醫療口罩、20萬個N95防護口罩以及5萬個冠狀病毒檢驗試劑盒。

報導指出，雖然歐盟遵循所謂的一中原則，與台灣並沒有外交或正式的政治關係，但仍與台灣保持有建設的對話。隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，歐洲國家正積極尋找醫療物資。

內文描述，在中國堅持下，台灣被排除在世界衛生組織（WHO）以外，當局渴望利用目前在防疫方面取得的成功，來加強與國際間合作，特別是與像是西方民主國家等攜手。

台灣3月30日還宣布一項與澳洲的協議，澳洲將提供用來清潔雙手的酒精，換取台灣製作口罩所需的不織布。報導形容，台灣很早就實施出口禁令，並配給醫療口罩給人民，同時政府也提供相關保障給生產配備的製造商，這使得口罩產能迅速提升，截至3月31日，單日可生產1300萬片。

總統蔡英文1日上午表示，台灣將提供國際口罩、藥物、技術等，給予疫情嚴重國家總計1000萬片口罩給醫療人員、奎寧藥物給需要國家，最後也提供大數據檢疫系統。

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