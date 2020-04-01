漁光島四腳獸第3彈！情侶沙灘忘情「翻滾吞吐」　已涉公然猥褻

▲漁光島四腳獸再爆第3發。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

圖、文／CTWANT

台南安平區漁光島近日成為網友朝聖熱點，起因於一對情侶在帳篷內忘情當起四腳獸，結果遮陽布掉下，春光被路人錄下傳到網路；不料後續除了有正面照被曝光，還疑似是小情侶換到草叢激戰的畫面流出。對此警方表示，這已明顯涉及公然猥褻罪，還要釐清這3張照片的人，是否為同一人。

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情侶在帳篷內四腳獸的影片在網路上引起熱烈討論，起初因為遮陽布掉落，只有拍到男方光溜溜的屁股，沒想到事後臉書又流傳一張情侶的正面照；只見女主角全身赤裸站在沙灘上，行徑相當大膽，而男主角只穿一條內褲，手上似乎拿著照相機，要幫女生拍照，再度引起關注。

事情還沒完，又有網友PO出「帳篷四腳獸」第三彈。從第三部影片中可以隱約看見，女生疑似在幫站立的男生「吞吐」小弟弟，接著2人在沙灘上「忘情翻滾」，行為令人傻眼。後來有眼尖網友發現，這名女子似乎貌似去年在菲律賓長灘島穿上「一條線」比基尼，還驚動當地警局的女主角。

對此警方表示，經過查閱法條，這對情侶雖在帳篷內做愛，因未意圖供人觀覽，並未觸犯公然猥褻罪，而妨害善良風俗的社維法方面，因情侶未有不聽勸阻的情況，因此沒有觸犯法條；反倒是偷拍者與轉傳的人，恐觸犯散布猥褻罪等，請民眾勿再轉傳相關影像。

另外針對第三部影片，警方表示，由於影像模糊，尚難辨認，會盡力釐清到底是否為同對情侶，若屬實將依涉犯公然猥褻等罪偵辦。

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