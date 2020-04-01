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華為2019年營收1230億美元不如預期　徐直軍：短少120億美元是美國制裁結果

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▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為去年營收不如預期。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

華為昨（31）日在深圳舉辦2019年年報線上發布會，並公佈 2019 年全年財報。由於美國政府將華為列入黑名單，導致該公司營收不如預期、獲利能力下滑。另外，對於新冠肺炎（COVID-19）疫情所造成影響，華為表示目前尚無法評估。

報告顯示，華為2019 年營收為 8588 億人民幣（約 1230 億美元），年增率 19.1%，淨利為 627 億人民幣（約 90 億美元），年增率為 5.65%，但這比 2018 年的25%和 2017 年的28%增幅還低。

請繼續往下閱讀...

華為輪值董事長徐直軍坦言未能實現目標，在 2019 年初時，公司預估全年營收為 8588 億人民幣（約 1230 億美元），去年4月調高至1350億美元。

但去年5月美國政府將華為列入實體清單，禁止美國企業與華為生意往來，其中包括Google宣佈暫停向華為提供 Android 系統。

徐直軍說：「我們沒有達到我們修訂的目標，即1350億美元大關。我們短缺了120億美元。這是美國制裁的結果。」

徐直軍表示，受到實體清單衝擊最大的部門為消費者業務部門，該部門佔 2019 年總營收的 54%。

消費者業務部門包含智慧型手機及筆記型電腦等產品，2019 年該部門營收達 4673 億人民幣（約 669.3 億美元），較華為的預估目標低了 100 億美元。

此外，新冠肺炎疫情嚴重影響中國的供應鏈，徐直軍表示，由於肺炎疫情於全球持續擴大，目前尚無法評估疫情對於公司所造成的衝擊程度。

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