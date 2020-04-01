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廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

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▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）2019年因中國新車銷售市場顯著下滑，且新台幣兌人民幣匯率升值造成匯兌損失，稅後淨利歸屬於母公司新台幣4.01億元，稅後每股盈餘（EPS）新台幣4.78元。廣華擬配發每股現金股利新台幣3.5元，現金配發率達73.22%。

廣華2019年全年合併營收為74.28億元，年減7.87%，也因新台幣兌人民幣匯率升值，造成匯兌損失達1205.3萬元；稅後淨利歸屬於母公司為4.01億元，年衰退26.66%。每股稅後盈餘4.78元，低於2018年的6.51元，年減26.57%。

請繼續往下閱讀...

廣華董事會決議通過2019年股利政策，擬配發每股現金股利新台幣3.5元，現金配發率達73.22%，依3月30日收盤價格40元計算，現金殖利率為8.75%；另根據廣華31日收盤價43.85元，為半個月以來新高，漲幅達9.63%。

廣華2019年進行產能配置彈性調整、人事成本精簡等策略，貢獻整體毛利率較2018年的24.49%提升至25.68%，營業利益率7.88%。

廣華指出，2019年因美中貿易戰影響整體經濟成長放緩，加上中國部分省市提前一年實施「國六」環保標準，促使2019年上半年車廠都促銷「國五」環保標準的庫存車型，導致公司主要客戶的拉貨力道減緩。

從客戶端來看，廣華三大日系品牌車廠客戶搶占中國新車銷售市占，2019年底積極推出多款新規格車款包含日產聆風、Titan及本田皓影等，推升廣華-KY來自三大日系客戶營收比重達72.59%。

展望2020年第一季營運，廣華表示，根據中國汽車流通協會（CADA）統計數據顯示，截至3月11日中國整體汽車經銷商門店復工率已超過80%，隨著客流量逐步回升，新車庫存指數逐步下降，將有機會帶動主要客戶針對旗下汽車內裝加飾件產品拉貨力道提升。

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情致使2020年第一季工作天數減少、部分訂單遞延的情況，廣華指出，營收比重達65%的重要生產基地東莞廠復工率已達90%；武漢廠也配合客戶訂單生產需求於3月11日正式復工，目前正拉高產能稼動率因應客戶日系本田車廠追量的訂單需求，可望隨著客戶復工後的拉貨力道增溫，帶動出貨表現明顯回升，也深信今年整體營運有望逐季向上。

面對新冠肺炎疫情於全球各地蔓延，對整體汽車產業鏈帶來正面衝擊，廣華透露，發揮多年布局於全球接單的優勢，彈性調整中國、墨西哥等多國生產基地的產能配置，有望降低全球景氣不確定因素對整體營運負面的影響。

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