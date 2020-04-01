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勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動基金截至2月底跌幅達3.6％。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，截至2月底收益數減少924.6億元，收益率下降3.74%，目前所有新制共計1,177萬名勞工，以目前收益數來看，每名勞工帳戶平均減少7,855元。

勞動基金2020年截至2月收益數達43,501億元，收益率下降3.6％，虧損1,514.4億元；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，收益減少924.6億元，收益率下降3.74%。

請繼續往下閱讀...

勞動基金局表示，截至2月底止，整體勞動基金規模為4兆7083億元，其中，新制勞退基金規模為2兆5001億元，舊制勞退基金規模為9492億元，勞保基金規模為7424億元，就保基金規模為1344億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為130億元。

根據統計，截至2月底整體勞動基金評價後收益數為-1,632.5億元，收益率3.58%。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-3.74%、-4.02%、-3.47%、0.37%、0.15%及-0.3%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,582億元，收益數為-118.1億元，收益率為-3.35%。

勞動基金運用局表示，今(109)年2月份新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，全球產業鏈逐步受到衝擊，全球主要股票市場均大幅下跌。勞動基金積極掌控投資風險，降低市場震盪衝擊，尤其美國與歐洲等主要經濟體隨著疫情愈趨嚴峻，對全球經濟影響層面擴大，金融市場也隨著疫情擴散速度而大幅波動，震盪幅度創2008年金融海嘯以來紀錄，勞動基金短期績效受到影響，至2月底跌幅3.6％。

不過，勞動基金運用局也說，整體基金過去10年平均收益率4.16％，累積已幫全國勞工賺了1兆1,076億元。且勞動基金自108年下半年起，因考量股市已處相對高點，即已經逐步減緩股票投資部位，目前持股比重已低於原本的目標配置，有效降低市場震盪衝擊。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

勞保局提醒，只要繳過新制勞退的勞工不管現在是否還有在繳納，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額還要依照當時繳交的金額與時間長短計算，不過就算虧損根據規定屆時仍舊會以優於定存利率支付給勞工，決不會讓勞工虧錢，勞保局補充，這是退休才領的到，現在只是先分紅到個人退休帳戶裡。

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