搶購防疫物資順手買刮刮樂　18歲男居家隔離爽中900萬：自己獨享

▲男子居家隔離時，發現買的刮刮樂中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，英國一名男子在搶購物資時，順手花英鎊2元（約台幣75元）買了一張刮刮樂，結果竟然中英鎊24萬元（約台幣900多萬元）大獎，雖然心情嗨到想大肆慶祝，但礙於疫情期間不可以聚會，只好自己默默獨享這份喜悅。

18歲男子伯克(Kyle Burke)，19日在特倫特河畔斯多克(Stoke-on-Trent)一間商店為防疫採買物資時，順手買了一張刮刮樂，回到家後他立即刮開，發現自己竟然中了大獎，便又立即回去確認，「我當時立刻衝回去商店，整個人都在發抖、非常緊張，女店員建議我可以打電話給彩券公司再確認，所以我就這樣兩頭問來問去，回到家才終於能好好坐下來。」

伯克表示，由於疫情期間他的父母和弟妹都處於居家隔離的狀態，所以沒有特別辦派對慶祝，「我知道最近對每個人來說都是很辛苦的時期，但是不慶祝和待在家裡是正確的事情，這讓我有更多時間能去思考如何運用這筆錢」，目前他計畫先買一台車，之後會視餘額剩多少再決定如何用錢。

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