英國10天趕工「全球最大野戰醫院」容納4000病床　士兵搭建像在打仗

疫情衝擊全球的醫療資源,英國也加快速度建立國內首座野戰醫院,位於倫敦的「南丁格爾醫院」(Nightingale hospital)預計本周開放,屆時可以提供4000張床位,專門用來治療新冠肺炎(COVID-19)患者。多名士兵都參與搭建過程,形容這場危機宛如「索姆河戰役」(Battle of the Somme)。

《衛報》今日報導,臨時搭建的「南丁格爾醫院」原本是倫敦的ExCeL展覽中心,預計10天內落成,將於未來幾天收治新冠肺炎患者。每日有200多名士兵攜手國民保健署(NHS)與其他承包商員工,一同努力建立這座野戰醫院。

根據《每日郵報》,陸軍上校伯勒姆(Ashleigh Boreham)是倫敦野戰醫院的指揮官員,他負責調度士兵進行作業。他曾前往伊拉克與阿富汗,認為這是職涯中的最大任務,「我們這樣做是為了拯救倫敦人的性命,這些都是我們的同志,沒有分別,他們(患者)是平民還是軍人並不重要。」

