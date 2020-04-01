英國10天趕工「全球最大野戰醫院」容納4000病床　士兵搭建像在打仗

▲南丁格爾醫院內部。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

疫情衝擊全球的醫療資源，英國也加快速度建立國內首座野戰醫院，位於倫敦的「南丁格爾醫院」（Nightingale hospital）預計本周開放，屆時可以提供4000張床位，專門用來治療新冠肺炎（COVID-19）患者。多名士兵都參與搭建過程，形容這場危機宛如「索姆河戰役」（Battle of the Somme）。

《衛報》今日報導，臨時搭建的「南丁格爾醫院」原本是倫敦的ExCeL展覽中心，預計10天內落成，將於未來幾天收治新冠肺炎患者。每日有200多名士兵攜手國民保健署（NHS）與其他承包商員工，一同努力建立這座野戰醫院。

▲相關職員每日趕工。（圖／路透）

根據《每日郵報》，陸軍上校伯勒姆（Ashleigh Boreham）是倫敦野戰醫院的指揮官員，他負責調度士兵進行作業。他曾前往伊拉克與阿富汗，認為這是職涯中的最大任務，「我們這樣做是為了拯救倫敦人的性命，這些都是我們的同志，沒有分別，他們（患者）是平民還是軍人並不重要。」

Army personnel including the Army Medical Services are working with #NHS to help turn @ExCeLLondon into NHS Nightingale hospital. It is expected to have 4,000 beds, with its first patients potentially arriving early next week. #InThisTogether #CovidSupportForce #Coronavirus pic.twitter.com/m9FGT8Shh9 — British Army (@BritishArmy) March 28, 2020

伯勒姆88歲的母親以及兒子都待在倫敦家中，他認為，與在阿富汗與伊拉克的任務相比，這次搭建醫院的不同之處在於它的規模，「挑戰是一樣的，威脅則不一樣，更大的威脅是我們見不到的。」

不過《倫敦晚報》指出，如果南丁格爾醫院住滿患者，可能需要1.6萬名醫療人員來治療病患。據了解，這座醫院3月25日開始搭建，將分成80個以上的病房，每個房間有42張床位，可能是全球最大規模的野戰醫院之一。

▲倫敦搭建野戰醫院，希望減少其他病院的負擔。（圖／路透）

截至1日上午10時，約翰霍普金斯大學疫情地圖數據顯示，英國報告至少2.5萬起病例，其中全國累計1793人死亡。