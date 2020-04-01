封城high爆！22男女「裸交疊泳池畔」　連開趴48hrs浪聲狂傳…鄰居崩潰

▲泰國清萊22男女開裸體毒趴。（圖／翻攝77kaoded下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在東南亞疫情雖未瞬間爆發，但緩慢增加的趨勢仍存在，泰國截至1日已經達到1651人確診、10名病患身亡，但當地民眾對於疫情感受度還是很低，31日更在封城之際破獲一處22人的「裸趴派對」，男女不畏懼疫情的赤裸交疊的場面，讓警方不禁毛骨悚然。

根據英國《太陽報》報導，泰國北部多為觀光地區，因為疫情衝擊導致進入封城戒備狀態，不僅重擊觀光業，更讓當地人瞬間陷入沒事可做的情況。然而以防疫情擴散，政府積極宣導政策，但日前仍破獲一起22名男男女女共處一室的毒趴，現場起出多包冰毒、大麻等毒品。

▲甚至有人來不及穿衣服裸體坐地。

清萊警方表示，當時接獲報案一間平房內連續48小時傳出震耳欲聾的音樂、男男女女的聲音，鄰居憤怒報警。警方到場時，發現屋內共有19人在游泳池旁邊嬉戲，另外三人全身赤裸在房間裸體嬉鬧，因為警方破門突然，現場多人還裸體來不及穿衣服。

除了泰國目前規定不可群聚外，警方在現場更起出大量毒品，且對每個人進行檢測，都是毒品陽性反應，另還有現金23.7萬泰銖（約台幣25萬元），並立即將所有人帶回警局。

泰國自3月26起，頒布全國緊急命令，31日更宣布將立刻停發觀光簽證，直到新公告出爐，除外交人員、交通工具駕駛者、特殊工作許可者則例外。