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公司裁員！善良妹一看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人：反而更糟

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▲手機,低頭族,上班族,女性,講電話（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO當擋箭牌，「不然資遣我吧！」（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我這麼做是不是很傻？」一名女網友感嘆，最近公司決定裁員，而她部門被點名的是一位中年單親媽媽，還有兩位孩子要養。原PO不捨下屬失業，決定站出來當犧牲品，直接向主管喊話「不然資遣我吧！」暖文惹哭眾多網友，但卻有人搖頭直呼，「這樣做沒有任何幫助，只是公司多資遣一個」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》無奈透露，受到新冠肺炎疫情衝擊，加上大環境不佳，公司宣布忍痛裁員，「公司營運受影響我能理解。」但身為小主管的原PO，卻不願看到下屬成了犧牲品。

請繼續往下閱讀...

LINE對話圖可見，主管表示，「剛跟經理討論過，公司不放無薪假，但各部門將會資遣一人，妳們部分資遣的名單是XXX。」經過8分鐘深思熟慮，原PO決定挺身而出，心疼回應，「XXX一個人要養2個孩子，而且他都已經45歲了，若被資遣，要她去哪找工作？不然資遣我吧」

▲▼公司裁員！善良妹一看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人：（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PＯ寧願走人，不後悔！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

與主管商討近半小時後，原PO感慨，「許多家庭都是靠一份薪水維持生活，尤其是中年失業的情更是難以言喻…希望企業還是能多照顧一下員工～唉，我這麼做是不是很傻？」

洋蔥文曝光後，引來1.6萬名網友心疼呼喊，「雖然這樣很笨，但不得不說你很有善心」、「這種公司不待也罷」、「 希望老闆看到你這樣，會改變心意」、「好人有好報！我是孕婦，在兩個月生產也無一幸免」、「善良的妳一定會再找到更好的工作」、「真的我們也開始減班了，大家都受到影響」、「 對自己專業有自信的人才敢這樣說」、「我也是，公司只留兩人，我跟另外一個會計選擇被資遣」。

▲▼公司裁員！善良妹一看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人：（圖／翻攝臉書爆怨公社）.

▲網友怕，中年媽媽一樣工作不保！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不過有網友認為，職場上是現實的，適者生存，不適者淘汰，「這樣做沒有任何幫助，只是公司多資遣一個」、「妳很棒，但他還是會資遣不想要的人」、「之前我公司要裁員，我也是自願被資遣，但是主管沒同意，還是資遣他不喜歡的人」、「也蠻多公司是優退老員工減輕人力成本」、「公司很會算的！只是剛好這時間點有個看似很合理的理由，來汰除掉口袋名單而已」。

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