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一劍浣春秋失戀「電視台當家主播」看片到高峰　11歲無意舉動開啟「AV達人」之路

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本名黃正的一劍浣春秋因為愛看A片、會寫A片，成為台灣的AV教主。（圖／黃耀徵攝）

▲本名黃正的一劍浣春秋因為愛看A片、會寫A片，成為台灣的AV教主。（圖／黃耀徵攝）

圖、文／鏡週刊

日本IPPA向台灣警方檢舉盜版網站「iAV19」，刑事局日前逮王嫌等7人送辦。據悉，日本人報案時曾點名一劍浣春秋」（劍大）與該集團有關，但警方仍深入查證中。被網友封為「AV教主」的劍大，其實已成名多年，直到今天，依然維持每天看15部片子寫評論、分享的創作能量，且即便年逾40歲，仍「興致勃勃」有辦法至少「2天來1次」。

請繼續往下閱讀...

本刊調查，45歲的劍大本名黃正，已婚，他過去受訪時曾透露，11歲時到親戚家玩，無意間看到A片，從此瘋戀著迷，一般人是「看完開心就算了」，他卻很愛研究。劍大考進政治大學新聞系後，曾因失戀而「發狂看片到高峰」，據說當年女友目前仍是某電視台當家主播。

大學畢業後，劍大如願進入媒體擔任新聞部編輯，仍未忘情最愛的「愛情動作片」，閒暇時總在部落格分享A片、女優的閱後心得。劍大筆名「一劍浣春秋」的「一劍」，指的除了是手中的筆，也有「陽具」的暗喻；原意為「洗滌」的「浣」，則化為帶有情色意味的動詞；「春秋」則是要記錄AV女優的一切。

在媒體陸續報導下，2008年間劍大開始竄紅，並創辦「av NO.1」網站評論片子、介紹AV女優，分享許多最新資訊；之後每月更舉辦女優來台的「攝影會」、「見面會」等。於是，劍大漸漸成為「AV達人」、「AV教主」，而「av NO.1」則躍為「華人最大成人新聞情報站」。

2015年間，劍大「AV副業」的收入已遠遠超過正職，索性離開新聞圈，全心當起「網路創業家」，不僅舉辦AV相關活動，並販售相關商品等；即使再忙，劍大仍不忘初衷，每天至少看15支A片，PO出4到5篇文章分享。此外，劍大也曾透露，婚後至今，雖然年紀大了，仍至少維持「2天1發」的「休閒活動」。

對於遭檢舉，一劍浣春秋表示，警方要查就查，反正是沒有的事，而盜版網站與他的網站鏈接一事，他說盜版嫌犯是透過外包商向他買廣告，「我真的不知情，IPPA指我是幕後黑手，如果之後他們要發聲明，我也會發聲明。」

本刊另也致電IPPA，盼能親訪代表羽部康裕，請其詳述懷疑一劍浣春秋與盜版商有關的細節，但該協會人員表示，因疫情嚴峻，東京總部隨時可能召回羽部代表，暫無法受訪。

一劍浣春秋聲明：

謝謝各位關心，雖然沒想到有朝一日會以這種方式成為封面人物，但報導既然出來了，是該有個回應。

首先，如果這篇報導沒有扯到我搞不好連報紙的社會版都上不了，但看了報導內容其實在下蠻失望的，消息來源皆不具名，記者前去找IPPA在台代表還被拒訪，我自己是電視新聞出身，我想問一句，這有頭版頭的價值嗎？

我個人認為這是浪費社會資源。不過在這裡還是要澄清，我不認識IAV19的經營者更不是幕後主使者，到現在也沒有警察來和我聯絡，而我個人的態度一直沒變，歡迎來查，在下無不可告人之事。

再來，有關IPPA一事也容在下稍做解釋，在下過去與IPPA駐台辦事處合作不少(見圖)，推廣正版不遺餘力，不只在活動時都會在現在擺放他們授權的正版片販售、在第二屆TAE台灣成人博覽會時他們更是大力贊助我們的攤位販售正版片，甚至在他們成立東京MTV的看片空間時我還是第一批幫忙行銷的部落客⋯

結果現在IPPA指控我捲入盜版網站？我想這其中一定有什麼誤會。而有關報導中SallyQ指稱日本片商都很討厭我一事我也解釋一下，首先，那是2017年她於PTT發表的文章，在2020年的現在被媒體拿來當證據頗令我有明朝的劍斬清朝的官之荒謬感；再來，SallyQ算是我們同業，同業嘛，沒有口出惡言是修養，口誅筆伐是人性，我支持正版，只替正版背書，所有寫的文章沒有一篇導引連結去盜版網站，一直在講各片商的好話及介紹他們的新人，也請SallyQ有空Update一下，謝謝。

最後，盼望媒體能克盡報導之責而非寫作的慾望，別再因為此事浪費社會資源，我一樣會做好份內的事，亂傳謠言者我一定提告，事情麻煩就此為止，謝謝大家。

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