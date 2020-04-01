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機車及腳踏車業者樂透！經部：出口瓜地馬拉立即零關稅

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▲經濟部國貿局今（1）日宣佈，我與瓜地馬拉達成協定，我方輸往瓜國的機車及腳踏車2項產品，立即降至零關稅。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部國貿局今（1）日宣佈，我與瓜地馬拉達成協定，我方輸往瓜國的機車及腳踏車2項產品，立即降至零關稅。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣簽定自由貿易協定成果再添一樁！經濟部國貿局今（1）日宣佈，我與瓜地馬拉達成協定，我方輸往瓜國的機車及腳踏車2項產品，立即降至零關稅，將有助我相關業者擴大市場商機及雙邊貿易。

依據統計，近年瓜地馬拉機車產業快速發展，機車已成為該國民眾主要交通工具之一，每年平均銷售量約18萬輛。2019年我國機車及腳踏車分別為瓜國第14大及第3大進口來源國。

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官員表示，依據我與瓜地馬拉簽署之決議文，還包括建立電子化原產地證明交換機制、調整瓜國蔗糖輸臺免關稅配額、調降瓜國食用果實及堅果之樹、觀賞用草皮等5項產品輸臺至零關稅；107年我自瓜國進口41.7萬美元，調降關稅無損我國內產業。

瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，亦是我國在拉丁美洲重要盟邦及經貿夥伴之一，且為我國蔗糖、咖啡等農產品主要進口來源國。臺瓜FTA自2006年7月1日生效以來已歷15年，雙邊貿易額從2005年1.3億美元增加至2019年2.09億美元，成長61%，顯見我與友邦簽署自由貿易協定帶來之貿易效果。

經濟部表示，為提升我與友邦瓜地馬拉之經貿及戰略夥伴關係，雙方於108年7月9日在臺北舉行「第2屆臺瓜(瓜地馬拉)自由貿易協定執行委員會議」，討論涉及關稅配額、關稅調整、合作及貿易便捷等議題，後續就第12至15號決議文內容達成共識，經雙方完成必要之內部法律程序後，將自今天起正式生效。

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