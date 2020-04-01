男客一摸就發「正妹私處除毛師」當場傻愣　下秒一個轉念：見招拆招

圖、文／鏡週刊

變態男客偷拍正妹除毛師米奇幫人除毛的影片，並上傳Youtube後，再被不明人士瘋傳到各大色情網站，氣得米奇大喊變態退散，並揚言提告，更希望外界能夠尊重她們的職業，因為除毛是專業，更是一門學問。

▲米奇示範目前最夯的蜜蠟除毛，整個流程約1小時。（圖／鏡週刊提供，下同）

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本刊調查，米奇是1間小型工作室的除毛師，跟她一起工作的還有另一名年輕正妹小萱，以及帥哥JR，他們是國內少數提供異性除毛服務的除毛師。進行私處除毛，必須不停碰觸或擺弄客人的生殖器，這樣特殊的工作難免讓人好奇。

曾替上千名男客除毛的米奇，對男性生殖器早就見怪不怪，但「閱鳥」無數的她還是會遇到尷尬場面。

米奇告訴本刊：「有一個男客人，褲子才剛脫掉，生殖器還是軟的，沒想到還沒碰到就射精了，我當場愣住，但我立刻提醒自己，回歸專業，只要客人沒有不禮貌的行為，我都OK，畢竟每個人的生理狀況不同，很多狀況難以掌握，既然身為專業除毛師，只能見招拆招。」

米奇表示：「很多男客人跟我說，他們不是同志，被男生碰到就渾身不舒服，所以無法接受男性除毛師觸碰私處，因為如果不小心有了生理反應，一定非常尷尬，至少在女生面前有反應比較正常，因此才找女除毛師幫忙。」

有生理反應到底是好是壞？米奇說：「陰莖若勃起，比較不能拗折、不好處理；但在陰囊的部分，有生理反應反而比較平滑好處理（除毛）。



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