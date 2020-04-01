體溫38.4度…自稱沒不舒服「硬要看牙醫」！　病人：發燒而已很介意嗎？

▲發燒該看的不是牙科。非當事人。（示意圖／Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

現今進入各大場所都要先量體溫、酒精消毒，如果發燒會被引導就醫或回家休息。一名牙醫助理表示，昨天接到一位牙齒矯正的病人打來，對方在對話中就坦承自己發燒到38.4度，但仍堅持要來看醫生，甚至還問她「我只是發燒而已，你們很介意是嗎？」

牙醫助理在臉書社團「爆怨公社」表示，病人之前就有約好下次回診時間，原訂昨天要到診所看醫生，但體溫已經超過37.5度達到發燒標準，於是她詢問病人是否能改時間，等舒服一點再來？對方回應，「我只是發燒而已，沒有不舒服。」

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▲進出各大場所都要先量額溫。與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



為了保險起見，原PO還是請病人燒退了再來，診所可以幫忙更改回診時間，想不到對方這時已經有點不耐煩，直接回覆「我只是發燒而已，你們很介意是嗎？」讓她相當傻眼，內心OS「X的！非常介意！」

網友回應，「一樣幫他約然後打1922通報啊，直接帶走，這種人未來都是破口」、「到底有誰不介意」、「是不知道牙科是直接接觸口水是嗎？誰知道你是什麼病」、「就算沒有這波疫情，一般人發燒也不會硬要去看牙醫吧」、「他需要矯正的應該是頭腦」、「這...腦洞牙科應該不能補啊。」

有網友好奇，為何當下原PO不直接說「拒看」，她解釋「不能拒看..只能通報來抓。」其他牙醫助理也無奈表示，「我還接過幾通檢疫完要預約來洗牙的，天啊！非常時期需要這麼在意洗牙嗎？」

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