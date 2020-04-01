　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

是你嗎？財政部今（1）日下午將公布109年1、2月期統一發票的中獎清冊，根據財政部統計，1000萬元特別獎中獎號碼「12620024」共計18張中獎；200萬元特獎中獎號碼為「39793895」，也有14張中獎。

財政部表示，1、2月期中獎發票自4月6日起至到7月6日止，請民眾記得兌領。且今年的1、2月期開始，財政部也增開雲端發票專屬獎項500元多了10萬組至50萬組，民眾也多多利用雲端發票。

請繼續往下閱讀...

在小七消費　35元買茶飲千萬大獎

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣南投市宏旺門市購買50元的CITY CAFE咖啡；一人在彰化縣社頭鄉金佳旺門市購買35元茶飲；一人則在台南市永康區砲校門市購買190元民生用品，一人於新竹縣竹北市強興門市購買90元民生用品。

200萬元獎項共有3位得獎者；一人在台中市西屯區友達光電門市購買CITY CAFE咖啡；一人在台南市柳營區小腳腿門市購買共53元的統一麵包、茶飲；一人則在台北市信義區惠安門市購買日用品、飲品共花費328元。

全家消費美式咖啡35元　就中千萬大獎

全家便利商店共開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林潭興店，花費35元購買中杯熱美式中獎，另一位消費者於宜蘭金泰店，花費90元中獎；特獎200萬元開出2組，分別在基隆吉市店及太保嘉新店開出，其中，太保嘉新店消費者只花10元購買飲料就成幸運兒。

全聯花794元買尿布、奶粉　中大獎

全聯福利中心本期共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為桃園慈文店 ，消費者花費794元購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等商品，即中了1000萬特別獎。另開出兩百萬特獎的門市為台北北投店，消費者花費860元購買衛生棉、軟糖、零食等商品。

此外，財政部表示，去年11、12月未領：千萬剩下4張、200萬剩下9張，兌領時間只到5月5日，民眾也要記得去兌領。

▼109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

▲109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

ET快訊
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
正妹「私處除毛師」被盜攝！脫罩影片大公開　變態男客上傳遭肉搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

亞股早盤疲弱　台股、韓股漲跌互見、陸股最抗跌

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

2019年全球半導體材料市場下滑1.1%　台灣蟬聯第一

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

清明連假變盤怎麼辦？周一開盤有狀況　財長：國安基金未鬆懈過

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

消費需求回溫！中國大陸市場重現活力　三產業領先反彈

亞股早盤疲弱　台股、韓股漲跌互見、陸股最抗跌

等不及！小七搶先推出「振興優惠券」搶攻居家宅經濟

廣華-KY獲利下滑…2019年稅後EPS 4.78元　擬配息3.5元「現金殖利率逾8%」

2019年全球半導體材料市場下滑1.1%　台灣蟬聯第一

是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

勞動基金難逃疫情衝擊！前兩月虧損3.6％　每位勞工退休帳戶平均減少7855元

清明連假變盤怎麼辦？周一開盤有狀況　財長：國安基金未鬆懈過

數位遏制防疫破口　上市(櫃)、興櫃公司將以電子投票取代股東會

澳門爛賭欠債竟掏空上櫃公司50億　和旺老董判9年定讞

被命理老師看上的建案！詹惟中自薦「代言更加分」　粉專小編嚇到吃手

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75、台中33、桃園32、高雄26

快訊／蔡英文：兩階段共1兆5百億元紓困！政府做產業及庶民後盾

蘋果釋出iOS 13.4.5 beta版　IG限動可分享Apple Music歌曲了

無薪假來到308家、7916人　台北市實施數居全台之冠

「雙鐵防疫SOP」2度量體溫未過才拒載！發燒者可搭防疫專車返家、就醫

口罩實名制升級！他推算間隔日期超燒腦「1週可買12片？」　一張圖曝正解

兒犯詐欺在大陸服刑　母憂子出事「給兒同夥259萬」幫處理…全被騙光

特斯拉縮編內華達電池工廠75％員工　其餘產線將協助生產呼吸器

年輕妹辛亥隧道口自摔險遭輾！自小客急煞...特勤警閃避不及撞車尾

財經熱門新聞

8個交易日慘賠7年獲利　華南永昌爆內控重大疏失

1、2月期發票千萬大獎　18張中獎

門市人員遭安全帽攻擊　亞太電信發聲明了

中信銀跟進加碼　房貸降2碼、信貸降3碼

騰訊音樂財團收購環球音樂10%股份！

快訊／美股開盤3大指數下跌　高盛：第2季萎縮34%

全球最大買家收手！俄羅斯央行宣布明起停購黃金

台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

百德機械裁撤49名員工　強調符合勞基法規範處理

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

「光隆精密-KY」去年EPS 3.09元　擬配發現金股利3元

陸點頭　日月光把矽品娶進門

口罩寄給海外二親等　經濟部「圖解」：免出口報關

陸復工潮　台灣上游產業熱身

更多熱門

相關新聞

台中男吃鍋錯過千萬發票！老闆公告尋人

台中男吃鍋錯過千萬發票！老闆公告尋人

「台中人！出來找你的發票！」台中一名盧姓男網友27日在臉書發文哭訴，對1、2月統一發票時，發現1月22日在火鍋店用餐的發票，只差最後一個尾數就中特別獎，與1000萬擦身而過，痛心哀號「我想哭！」甚至連媽媽都急call他問火鍋店在哪裡？火鍋店老闆看到PO文，私訊安慰他，給了「再來一碗」當安慰獎。

前後的都中獎了！超地獄3碼狂釣一排苦主

前後的都中獎了！超地獄3碼狂釣一排苦主

載具存發票　占比達21.9%

載具存發票　占比達21.9%

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

關鍵字：

統一發票1000萬元中獎張數

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面