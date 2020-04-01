是你嗎？1、2月期發票千萬大獎開出18張　花35元買茶飲、咖啡成幸運兒

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

是你嗎？財政部今（1）日下午將公布109年1、2月期統一發票的中獎清冊，根據財政部統計，1000萬元特別獎中獎號碼「12620024」共計18張中獎；200萬元特獎中獎號碼為「39793895」，也有14張中獎。

財政部表示，1、2月期中獎發票自4月6日起至到7月6日止，請民眾記得兌領。且今年的1、2月期開始，財政部也增開雲端發票專屬獎項500元多了10萬組至50萬組，民眾也多多利用雲端發票。

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在小七消費 35元買茶飲千萬大獎

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣南投市宏旺門市購買50元的CITY CAFE咖啡；一人在彰化縣社頭鄉金佳旺門市購買35元茶飲；一人則在台南市永康區砲校門市購買190元民生用品，一人於新竹縣竹北市強興門市購買90元民生用品。

200萬元獎項共有3位得獎者；一人在台中市西屯區友達光電門市購買CITY CAFE咖啡；一人在台南市柳營區小腳腿門市購買共53元的統一麵包、茶飲；一人則在台北市信義區惠安門市購買日用品、飲品共花費328元。

全家消費美式咖啡35元 就中千萬大獎

全家便利商店共開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林潭興店，花費35元購買中杯熱美式中獎，另一位消費者於宜蘭金泰店，花費90元中獎；特獎200萬元開出2組，分別在基隆吉市店及太保嘉新店開出，其中，太保嘉新店消費者只花10元購買飲料就成幸運兒。

全聯花794元買尿布、奶粉 中大獎

全聯福利中心本期共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為桃園慈文店 ，消費者花費794元購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等商品，即中了1000萬特別獎。另開出兩百萬特獎的門市為台北北投店，消費者花費860元購買衛生棉、軟糖、零食等商品。

此外，財政部表示，去年11、12月未領：千萬剩下4張、200萬剩下9張，兌領時間只到5月5日，民眾也要記得去兌領。



▼109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）