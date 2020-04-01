光寶科固態儲存部門賣給鎧俠　因疫情延後交割

▲光寶科副董事長陳廣中。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

因受新冠肺炎影響，光寶科（2301）今（1）日宣布固態儲存（SSD）部門轉讓售予鎧俠（Kioxia Holdings Corporation）案的交割基準日由原定109年4月1日往後順延，待交割日將另行公告。

光寶科指出，交割日延後對於固態儲存事業的營運無不利影響。

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光寶科董事會於2019年8月30日通過將固態儲存事業部門轉讓售予Kioxia Holdings Corporation，所出售之業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係，交易對價暫定為現金1.65億美元。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部。該事業部現為業界領先的固態硬碟開發與製造商，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲。

光寶科去年每股賺4.03元，擬配息3.2元，現金配發率近八成，以昨日收盤價41.3元計算，殖利率為7%，除息交易日為6月23日，除息基準日為7月3日，並且於6月15日舉行股東會。