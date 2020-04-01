透過臉書號召搶商家？　蕭條西西里島嚴防黑手黨壯大

▲警方全力對抗趁亂蠢蠢欲動的黑手黨，蕭條的南部將成為一個火藥桶。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

西西里島首府巴勒摩市出現暴亂，一群憤怒居民買完商品後拒絕付款，與此同時，臉書私密社團「國家革命」正號召其他人加入騷亂行動，已有大約2600名成員參與。由於貧窮的西西里島「名產」是黑手黨，義大利警方為此提高戒備，嚴格監控不同的社群媒體，防止蓄謀搶劫商家。

在新冠病毒大流行之下，義大利總統孔戴實施嚴厲的封鎖措施，但在全國社會齊心協力之時，黑手黨卻趁亂蠢蠢欲動，使蕭條的西西里島將成為一個隨時引爆的火藥桶。

一名匿名討論政府策略的義大利官員披露，當務之急是防止南部地區發生騷亂，這地區比富裕的北部落後很多，同時，巴勒摩市長奧蘭多（Leoluca Orlando）指出，「我們必須採取行動，因為貧苦是有可能轉變成暴力的。」

義大利已進入第四個星期的封鎖期，衛生部長羅伯托·斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在一份聲明中表示，政府將遵循科學顧問的建議，將原訂封鎖至4月3日，延長至復活節。

此外，義大利官員們表示，已推出250億歐元（約台幣8300億元）的初步刺激經濟的方案，孔戴研究的另一項專案會在4月中旬實施，將投入至少300億歐元（330億美元）。

孔戴公布的財政援助中，有意將資金分配到貧困的南部地區，表示會從市政府的團結基金中預支43億歐元，並向市長增收4億歐元，讓這筆資金換成食品雜貨券，幫助窮人維持生計，「沒有人會漏單。」

儘管如此，南部地方首長仍呼籲政府給予更多援助，彌補封鎖措施所造成的經濟損失，雖然有團結基金的援助，但他們許多地區的經濟還是瀕臨崩潰。

根據義國經濟智庫（Prometeia）的數據顯示，目前2020年的經濟產出將縮減至6.5％。封鎖措施打擊全國370萬在地下經濟工作的義大利人，因為他們多為自由業者，沒有固定領薪，且難以獲得失業救濟金，其中就南方為受創重區。

義大利南方警察工會負責人表示，「南部許多人都打零工，現在陷入困境，我們只能保持警惕，觀察社會動盪背後是否存在組織性犯罪的可能。」