　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…呼吸急促孤獨斷氣亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國倫敦醫療體系面臨龐大疫情壓力。（圖／路透）

▲英國最年輕病逝者，年僅13歲。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在歐洲肆虐相當嚴重，其中英國確診人數幾乎天天倍增，截至1日上午，確診人數達到25150人、死亡病例1789人，對此即便端出嚴厲的防疫政策，似乎也無法緩和激增的確診。31日英國宣布出現最年輕的死亡病例，該名小男孩年僅13歲，而家人因為擔心受到感染，並未前往做最後探視，讓小男孩最終孤獨在病房中死去。

根據英國《每日郵報》報導，13歲的倫敦小男孩伊斯梅爾（Ismail Mohamed Abdulwahab）日前被確診感染新冠肺炎，立刻被送往倫敦國王學院醫院隔離治療，但伊斯梅爾的家人因為擔心受到感染，過程中並未多次前往探視。

伊斯梅爾的病狀瞬間急轉直下，這讓醫療團隊相當不解，因為伊斯梅爾過去並沒有任何病史，身體相當健康，但卻在短短幾天陷入重症狀態，最後經過搶救仍不幸病逝，成為英國最年輕的死亡病例。

伊斯梅爾的死亡消息事後在「GoFundMe」平台上懇請大家募款，伊為可憐的伊斯梅爾家境並非優渥，不久前伊斯梅爾的父親也因為癌症過世。伊斯梅爾的家人表示，將不會公開他的照片。提到伊斯梅爾最後搶救過程，家屬表示，他早上出現呼吸困難的症狀，戴上呼吸器之後昏迷，過去他沒有任何的健康狀況，就這樣離開讓人相當震驚。

伊斯梅爾的遺體並未讓家人領取，當地衛生部門表示，希望可以保留做屍檢，因為在健康、未有病史且相當年輕的狀態下，可能需要這樣的相關研究。

ET快訊
被陳時中稱讚！正妹女記者「超兇美照」被起底…PTT暴動了
政大教授詠春打學生畫面曝光！左右雙拳毆頭..教授已遭停課
花35元買飲料中千萬！1、2月期發票千萬大獎開出18張　快來
口罩第三輪「eMask口罩預購系統」當機中！健保署：先改用網
《星際大戰》男星確診新冠肺炎病逝！也是《復仇者聯盟》其中一員
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣對抗疫情「策略太強大」　屢被各國讚揚…BBC：反成WHO眼中大問題

妻子突遭警抓走…他被逼做「寶寶親子鑑定」驚覺女兒親生父竟是13歲少男！

日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

隔離到精神崩潰！印度男全裸衝街上　「死啃90歲老嬤喉嚨」活體當場變冷屍

堅持參加新冠肺炎過世親人葬禮！　英國一家17人全感染「媽媽死在同病房」

比利時12歲女童病逝！歐洲年齡最小死亡病患　醫學界震驚

英國10天趕工「全球最大野戰醫院」容納4000病床　士兵搭建像在打仗

「該不該戴口罩」美國也在吵　川普建議：「以圍巾代替」效果會很棒！

13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…呼吸急促孤獨斷氣亡

「桑達姆號」4乘客染疫病逝！14台籍人士滯留船上　佛州不讓郵輪靠岸

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

堅持參加新冠肺炎過世親人葬禮！　英國一家17人全感染「媽媽死在同病房」

比利時12歲女童病逝！歐洲年齡最小死亡病患　醫學界震驚

英國10天趕工「全球最大野戰醫院」容納4000病床　士兵搭建像在打仗

「該不該戴口罩」美國也在吵　川普建議：「以圍巾代替」效果會很棒！

13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…呼吸急促孤獨斷氣亡

「桑達姆號」4乘客染疫病逝！14台籍人士滯留船上　佛州不讓郵輪靠岸

新冠肺炎重症看年齡　英研究：50歲以上風險高

美國官方預測新冠肺炎「24萬死亡」　川普：接下來2周將非常痛苦！

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

陳家欽案「制度一定要確立」　葉毓蘭：派系大亂鬥此風不可長

「詠春毆生教授」背景起底！保險法巨擘4個月毆妻7次　媽媽還是前監察委員

高鐵遺失300萬獲不起訴處分　陳明文：個人事小防疫優先

搭雙鐵要戴口罩、量體溫！旅客怨「被耽誤行程」　台鐵：可提早到站

哥哥17年忌／張國榮80元開啟巨星路　王祖賢小倩勾魂「他教出來的」

南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫墨鏡遮淚眼現身殯儀館　見3人遺體崩潰痛哭

天花板崩落「鋼筋水泥重砸」！　師傅一拆開…嚇揭真相：輕鋼架只是掩飾

堅持參加新冠肺炎過世親人葬禮！　英國一家17人全感染「媽媽死在同病房」

比利時12歲女童病逝！歐洲年齡最小死亡病患　醫學界震驚

快訊／蔡英文：郝柏村對國家貢獻很大　頒褒揚令是理所當然

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

美國770死單日最多！病逝數超越中國

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

美國官方預測「24萬死」　川普：接下來2周將非常痛苦！

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

巴黎女「口罩戴額頭」！台人封城直擊傻眼：在防曬？

更多熱門

相關新聞

Dior 黑白口罩曝光！

Dior 黑白口罩曝光！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，眾多精品品牌包括LVMH集團、開雲集團旗下YSL、Balenciaga（巴黎世家）以及PRADA集團等等，皆宣布投入工廠資源製作口罩、防護衣等防疫用品生產。繼日前LVMH集團於IG公開了乾洗手照片，今（1日）DIOR更曝光了口罩的生產線與外型。

社交距離上路！　許智傑：開罰可能會有困難

社交距離上路！　許智傑：開罰可能會有困難

賓士三芒星廠徽縮水為哪樁？

賓士三芒星廠徽縮水為哪樁？

體溫38.4度跑來看牙　病人：發燒而已很介意嗎？

體溫38.4度跑來看牙　病人：發燒而已很介意嗎？

疫調SOP三度進化　你想不到的5症狀也是中招指標

疫調SOP三度進化　你想不到的5症狀也是中招指標

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒英國最年輕病例擴散

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面