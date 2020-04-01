13歲健康弟確診躺病房　「家人怕被感染」不探視…呼吸急促孤獨斷氣亡

▲英國最年輕病逝者，年僅13歲。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在歐洲肆虐相當嚴重，其中英國確診人數幾乎天天倍增，截至1日上午，確診人數達到25150人、死亡病例1789人，對此即便端出嚴厲的防疫政策，似乎也無法緩和激增的確診。31日英國宣布出現最年輕的死亡病例，該名小男孩年僅13歲，而家人因為擔心受到感染，並未前往做最後探視，讓小男孩最終孤獨在病房中死去。

根據英國《每日郵報》報導，13歲的倫敦小男孩伊斯梅爾（Ismail Mohamed Abdulwahab）日前被確診感染新冠肺炎，立刻被送往倫敦國王學院醫院隔離治療，但伊斯梅爾的家人因為擔心受到感染，過程中並未多次前往探視。

伊斯梅爾的病狀瞬間急轉直下，這讓醫療團隊相當不解，因為伊斯梅爾過去並沒有任何病史，身體相當健康，但卻在短短幾天陷入重症狀態，最後經過搶救仍不幸病逝，成為英國最年輕的死亡病例。

伊斯梅爾的死亡消息事後在「GoFundMe」平台上懇請大家募款，伊為可憐的伊斯梅爾家境並非優渥，不久前伊斯梅爾的父親也因為癌症過世。伊斯梅爾的家人表示，將不會公開他的照片。提到伊斯梅爾最後搶救過程，家屬表示，他早上出現呼吸困難的症狀，戴上呼吸器之後昏迷，過去他沒有任何的健康狀況，就這樣離開讓人相當震驚。

伊斯梅爾的遺體並未讓家人領取，當地衛生部門表示，希望可以保留做屍檢，因為在健康、未有病史且相當年輕的狀態下，可能需要這樣的相關研究。