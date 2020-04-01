佛地魔等級嚴厲！最後淨土「土庫曼禁說新冠肺炎」　戴口罩說出關鍵字…直接逮捕

▲土庫曼總統Gurbanguly Berdymukhamedov。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

就在全球備受新冠肺炎籠罩之際，地球上仍有幾個「最後淨土」，其中亞洲包括塔吉克、土庫曼兩國，但面對淪陷危機，反觀未出現確診的國家，卻格外令人擔憂。近日傳出土庫曼下令不得出現「新冠肺炎」（COVID-19）的字眼，違者恐怕將遭到逮捕。

綜合外媒報導，《無國界記者》（RSF）報導文章中提到，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）日前下令禁止國內民間、新聞媒體出現「新冠肺炎」相關字眼、消息，且在學校、醫院、工作場所都會去除相關字眼，而戴口罩、討論新冠肺炎的人則會遭到巡邏的警察逮捕。

無國界記者東歐、中亞事務負責人卡維里爾（Jeanne Cavelie）表示，土庫曼這樣的限制，恐怕將替土庫曼公民帶來極大的危機，且顯示別爾德穆哈梅多夫的極權，已經侵犯到人民。目前中亞五國的哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯都出現多人確診，專家憂心，若是土庫曼這樣禁止消息，恐怕讓人民病識感不足，倘若爆發恐怕會比歐洲更加嚴重。

土庫曼在世界新聞自由指數中排名倒數，與北韓、厄立垂亞、中國、越南並列「新圍不自由國家」，此外，別爾德穆哈梅多夫執政多年，倘若新冠肺炎爆發，恐怕將對政治生涯造成威脅。據悉，別爾德穆哈梅多夫在下令禁止談論新冠肺炎之前，已在出版書中寫下以藥草對抗病毒的方式。