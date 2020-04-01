不理美股道瓊下跌410點　台指期開盤小跌7點

▲美股道瓊下跌 410.32 點。回頭看台指期今（1）日開盤下跌 7 點，來到 9,588 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致美國經濟陷入衰退，道瓊工業指數周二（31日）下挫410點，第1季跌了23%，創下1987年以來最大單季跌幅。回頭看台指期今（1）日開盤下跌 7 點，來到 9,588 點。

美股道瓊指數下跌 410.32 點，或 1.84%，收 21,917.16 點。標普 500 指數下跌 42.06 點，或 1.60%，收 2,584.59 點。那斯達克指數下跌 74.05 點，或 0.95%，收 7,700.10 點。費城半導體指數下跌 34.71 點，或 2.25%，收 1,510.59 點。

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聯準會近期無所不用其極救市，祭出無限 QE、融資新工具，川普政府更接連祭出三波紓困法案，川普日前再度呼籲，美國要再花 2 兆美元來實施大規模的基礎建設法案。

另外，《彭博社》引述消息人士報導，川普政府計畫暫緩 3 月的部分輸美商品關稅，最快本周將以最惠國待遇的行政命令公布，但中國大陸商品、鋼鋁關稅不列入考慮範圍。

截至今早8：47，台指期下跌 23 點，來到 9,572 點。