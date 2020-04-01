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新冠肺炎重症看年齡　英研究：50歲以上風險高

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▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▲新冠肺炎。（圖／路透）

文／中央社巴黎31日綜合外電報導

根據英國研究人員31日發表的一篇論文，不只老年人，中年人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，演變為重症或死 亡的風險也明顯偏高。這份研究分析超過3600例中國的新冠肺炎確診患者 ，並參考從疫情爆發地武漢撤回各國的數百名旅客數據。結果發表在「刺胳針傳染病期刊」（Lancet Infectious Diseases）。

這是對中國新冠肺炎病例所做的最新大規模分析。研究人員發現，年齡是決定病症輕重的關鍵因素：80歲以上病患有超過1/5需要住院，30歲以下患者住院比例則僅1%。若再將可能未獲醫療單位確診的感染人數納入考量 ，包括輕症或無症狀感染者。

▲▼義大利醫護人員運送病患,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透）

結果顯示，50多歲的新冠肺炎患者住院率為8.2%，80多歲住院率為18.4%，40多 歲住院率為4.3%，20多歲患者住院率則僅1%。 這篇論文估計，中國的新冠肺炎確診病患死亡率為 1.38%；若加上未確診病例，死亡率則降至0.66%。

論文的共同作者、倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員甘尼（Azra Ghani）表示： 「我們的估算結果能適用於任何國家，提供資訊以針對2019冠狀病毒疾病訂定最佳的隔離政策。」甘尼還說：「有些少見案例可能大受媒體關注，但我們的分析非常清楚顯示，50歲以上患者住院率遠高於 50歲以下患者，且死亡的比例也很可能較高。」

截至格林威治時間昨天19時，全球通報的新冠肺炎確診病例累計75萬7940例，死亡3萬6374例，換算死亡 率為4.8%。 但專家強調，若未經大規模採檢，不可能知道實際 感染新冠肺炎的人數有多少，以及有多少人康復，因此實際死亡率可能低許多。這也符合今天在刺胳針發布的 論文及中國先前的一份研究呈現的結果。（譯者：侯文 婷/核稿：張正芊）

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