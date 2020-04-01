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「最大型活動」清明連假恐爆社區感染　醫警告：兩周後可能一波確診高峰

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▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲交通部長林佳龍宣布，4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫、全程戴口罩，發燒者不得上車。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

4天清明連假即將登場，許多人都會回家祭祖掃墓。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學憂心發文指出，「17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院，就發生在4月清明節假期過後。」對此，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，新冠肺炎多屬於輕症狀，不會一瞬間崩潰，但要擔心連假搭乘公共運輸的狀況，可能會在連假兩周後出現一波確診高峰。

謝宗學近日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，清明連假和228連假最大的差異是，228連假時沒有這麼多境外移入確定病例，「現在的環境比那個時候險峻多了。」他呼籲， 「We stay at work for you, please stay home for us.（醫護人員站在第一線守護家園，希望大家可以為我們待在家裡）。台灣加油！」

請繼續往下閱讀...

對此，王任賢接受《東森新聞》訪問指出，雖SARS和新冠肺炎都發生在同一個時期，但是問題是SARS是以重症、院內感染為主，後來造成和平醫院封院；但新冠肺炎以輕症為主，基本上要淪落到像和平醫院封院的機會並不高。

▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

▼高鐵公司積極防疫。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）

王任賢表示，SARS和新冠肺炎雖都是冠狀病毒，但呈現型態不同，不至於一下就崩潰，反倒要注意返鄉人潮，「墓地比較空曠，基本上沒太大問題，唯一能夠大型聚集的就在公共交通工具。」

連假最被考驗的就是交通問題，不論是台鐵、高鐵或國道客運幾乎一票難求，王任賢認為，此次大眾運輸最有可能帶來群聚感染。他說，目前來講，最大型活動可能就是清明節的南來北往，造成社區感染爆發不是沒有可能，且在爆發當時根本不知道，「大概1、2周才會冒出來。」

王任賢認為，新冠肺炎的潛伏期加上輕症狀，約莫在連假兩周後會有一波確診高峰，因此呼籲一定要加強搭車的防疫措施，當局得趕緊下令搭乘公共運輸得全程戴口罩。

而交通部長林佳龍3月31日宣布，4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫，發燒者不得上車，而且必須配戴口罩才能夠搭乘客運、高鐵、台鐵。

▼林佳龍宣布，4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫、全程戴口罩，發燒者不得上車。（圖／資料照）

▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

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