「最大型活動」清明連假恐爆社區感染　醫警告：兩周後可能一波確診高峰

▲交通部長林佳龍宣布,4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫、全程戴口罩,發燒者不得上車。(圖/資料照/記者張一中攝)

記者陳俊宏/綜合報導

4天清明連假即將登場,許多人都會回家祭祖掃墓。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學憂心發文指出,「17年前SARS防疫崩潰與和平醫院封院,就發生在4月清明節假期過後。」對此,中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為,新冠肺炎多屬於輕症狀,不會一瞬間崩潰,但要擔心連假搭乘公共運輸的狀況,可能會在連假兩周後出現一波確診高峰。

謝宗學近日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說,清明連假和228連假最大的差異是,228連假時沒有這麼多境外移入確定病例,「現在的環境比那個時候險峻多了。」他呼籲, 「We stay at work for you, please stay home for us.(醫護人員站在第一線守護家園,希望大家可以為我們待在家裡)。台灣加油!」

對此,王任賢接受《東森新聞》訪問指出,雖SARS和新冠肺炎都發生在同一個時期,但是問題是SARS是以重症、院內感染為主,後來造成和平醫院封院;但新冠肺炎以輕症為主,基本上要淪落到像和平醫院封院的機會並不高。

▼林佳龍視察雙鐵防疫措施。(圖/記者李宜秦攝)

▼高鐵公司積極防疫。(圖/記者李宜秦攝)

王任賢表示,SARS和新冠肺炎雖都是冠狀病毒,但呈現型態不同,不至於一下就崩潰,反倒要注意返鄉人潮,「墓地比較空曠,基本上沒太大問題,唯一能夠大型聚集的就在公共交通工具。」

連假最被考驗的就是交通問題,不論是台鐵、高鐵或國道客運幾乎一票難求,王任賢認為,此次大眾運輸最有可能帶來群聚感染。他說,目前來講,最大型活動可能就是清明節的南來北往,造成社區感染爆發不是沒有可能,且在爆發當時根本不知道,「大概1、2周才會冒出來。」

王任賢認為,新冠肺炎的潛伏期加上輕症狀,約莫在連假兩周後會有一波確診高峰,因此呼籲一定要加強搭車的防疫措施,當局得趕緊下令搭乘公共運輸得全程戴口罩。

而交通部長林佳龍3月31日宣布,4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫,發燒者不得上車,而且必須配戴口罩才能夠搭乘客運、高鐵、台鐵。

▼林佳龍宣布,4月1日起搭乘交通工具必須全面量體溫、全程戴口罩,發燒者不得上車。(圖/資料照)