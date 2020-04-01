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華南永昌「8天慘賠34億」　知情人士打臉「避險不及說法」爆真相

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華南永昌證券爆發內控重大疏失，短短8個營業日虧掉34億元。

▲華南永昌證券爆發內控重大疏失，短短8個營業日虧掉34億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球股災引發台股重挫，官股金控華南金也成了重災戶，旗下券商華南永昌證券上週爆發操作衍生性金融商品—指數型認售權證出現鉅額虧損，短短8個交易日就虧掉34億元。

華南永昌對外表示是避險不及，但據本刊調查，去年2月到11月間，該券商發行過多指數型認售權證，又幾乎不避險，碰上台股重挫慘遭同業當避險工具，造成鉅額損失，恐涉及內控重大疏失，在遭到證交所查核後，被迫揭露鉅額虧損，金管會已展開調查。

請繼續往下閱讀...

上週二（3月24日）傍晚，華南金控旗下百分之百持股的子公司華南永昌證券（以下簡稱華南永昌）在股市觀測站上公告，由於股市從3月12日開始大跌，導致該公司權證交易避險不及，截至3月23日為止，已經造成34.13億元的鉅額虧損。

據股市觀測站公告的資料顯示，華南永昌過去7年獲利33.12億元，也就是說，從3月12日到23日短短8個交易日，華南永昌就虧掉7年的獲利，上週四（26日）華南金控董事長張雲鵬在立法院接受立委質詢時，坦承：「華南永昌是操作權證賣出選擇權，同時用期貨空單避險，目前虧損恐無法縮小。」更讓各界好奇，什麼樣的操作，會讓一家老牌券商中招。

本刊接獲爆料指出，早在3月20日，華南永昌權證大虧損的消息就已經在業內流傳，「華南永昌在9千多點到1萬1千點之間（去年2月到11月之間）發行了太多的指數型認售權證，他們的操作模式又幾乎不避險，賭這麼大一定會很慘！」業內人士透露。

台股重挫導致不少投資人財富縮水，理應做好避險的華南永昌卻因操作衍生性金融商品，成股災重災戶，還燒掉7年獲利，「難以置信！這一定是內控出問題。」一位券商高層對本刊直言。

「華南永昌因為發行太多台股指數型認售權證，可容忍的台股指數波動度約19％（只要台股加權指數每天波動在1.3％以內就會賺錢，一旦超過就會以等比級數出現虧損），沒想到3月12日以後，台股重挫導致波動度高達70％，他們想收回權證，投資人卻不願賣回給華南永昌，只要市場再繼續波動，虧損根本無法停止。」一位券商董事長對本刊透露。

凱基證券發現有價差，發行的認售權證就用華南永昌的認售權證來當避險部位。

華南永昌證券上週爆發操作衍生性金融商品—指數型認售權證出現鉅額虧損，短短8個交易日就虧掉34億元。 華南永昌對外表示是避險不及，但據本刊調查，去年2月到11月間，該券商發行過多指數型認售權證，又幾乎不避險，碰上台股重挫慘遭同業當避險工具，造成鉅額損失，恐涉及內控重大疏失。

華南金控旗下百分之百持股的子公司華南永昌證券（以下簡稱華南永昌）在股市觀測站上公告，由於股市從3月12日開始大跌，導致該公司權證交易避險不及，截至3月23日為止，已經造成34.13億元的鉅額虧損。

「華南永昌公告中所謂的避險不及，根本是推卸責任的說法。」知情人士表示，「像是凱基證券也有發認售權證，但他們在發行時，卻會用華南永昌發行的認售權證來當避險部位，防止台股波動過大，重點是看到同業大買，華南永昌還傻傻地擴大部位去賭，沒想到遇上了台股瘋狗浪，一次就畢業。」

「一檔指數型認售權證通常發行1萬張，以3到40倍的槓桿，權證價格若跌到價內，券商通常需要做的避險金額估計約3億到5億元，華南永昌卻幾乎沒避險；另外，他們不認輸，還去市場賣20％指數選擇權，導致更大虧損。」一位權證專家對本刊分析。「華南永昌的證券和交易主管之前皆待過兆豐，都是敢賭的，問題是若反應不夠快、沒立即調整，馬上會被同業吃豆腐。」


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