義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

▲義大利疫情終於露出一線曙光。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲疫情重災區的義大利，周二（31日）新增4053例確診，前一日則是4050例確診，為過去兩周來的最低數字，北方大區倫巴底（Lombardy）單日新增確診，也降到1047人，無論確診或死亡病例的成長曲線，都呈現趨緩現象。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，義大利公衛機構長官布魯薩費羅（Silvio Brusaferro）在記者會上表示，義大利的疫情成長曲線已經進入到趨於平緩的階段。義大利31日新增死亡837人，前一日812人，儘管數字有所增加，但成長曲線已相當平緩；目前全國確診人數10萬5792人，累計1萬2428人病逝，1萬5729人痊癒。

包含經濟在內，疫情讓義大利全面受創，總理孔蒂（Giuseppe Conte）準備推出超級重磅的緊急紓困方案，幫助受到地下經濟影響的全國員工。匿名官員透露，孔蒂很快會和內閣通過第二個、範圍更廣的經濟刺激配套方案，總額約300億歐元，較原先規劃大幅增加50億歐元。

義大利當局打算將封城期限延長至12日的復活節，相關禁令也可能會延長至五一勞動節的連假過後，接著在5月4日陸續解除禁令。