土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

▲土耳其伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉31日專電

土耳其提高新冠肺炎疑似病例檢測能量後，3月31日通報2704起病例、46人不治，檢測、確診、死亡數都創單日新高。累計確診1萬3531例已躍居全球第10，累計死亡214例。

衛生部晚3月31日晚間在網站上公布疫情通報顯示，過去24小時對1萬5422名疑似病例進行檢測，其中2704例對新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈現陽性反應，使得累計確診病例達1萬3531例。

於11日通報新冠肺炎確診首例的土耳其，疫情今天滿3週。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病疫情圖，土耳其的累計病例數已躍居全球第10，次於美國、義大利、西班牙、中國、德國、法國、伊朗、英國、瑞士。

相較於其他國家，土耳其出現確診首例的時間相對較晚，但是在提高檢測能量後，最近幾天的確診病例數持續攀升，疫情已「後來居上」，令人憂心。

衛生部指出，目前共已檢測9萬2403例，累計有243例康復。衛生部同時公布「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為847、622例。（編輯：陳政一）