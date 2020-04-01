　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲羅斯福號航空母艦3月曾在西太平洋參與軍演。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）於上月25日，首傳3名水兵確診，經過7天後已經擴大蔓延至超過100名水兵中鏢。疫情擴散之快，讓艦長罕見對海軍發出SOS求救訊號，請求上級下達全體官兵隔離指令，以防止染疫人數繼續增加。

原先航行在菲律賓海域外的羅斯福號出現確診後，上月30日已提前數天，往東進港停靠關島，確診水兵立即送下船隔離，船上的5000名官兵則一律不准下船。然而隨著20名水兵確診、38名水兵確診，染疫人數漸漸擴大，因羅斯福號的戰略性，或許不能和民間「鑽石公主號」等郵輪採取相同的處理方式。

舊金山紀事報 （San Francisco Chronicle）率先披露，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）寄出一封長達4頁的求救信，希望美國海軍部官員盡快在關島建出4000間隔離房，好讓所有官兵下船進行最有效的隔離。

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼戰艦空間封閉且有限，羅斯福號7天內破百名水兵確診。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

「這決定需要一個政治性的解決方法，但這樣做才是正確的」，克勞齊在信中寫道，「我們現在沒有戰爭，水兵們不必死去。如果我們現在不採取行動，我們就無法照顧好我們最可靠的資產 ─ 我們的水兵們。」

據克勞齊指出，當船上疫情開始升溫後，只有極少部分的部屬被撤離艦上。留在船上的絕大多數船員空間相當有限，因為戰艦基本上就是相當狹窄，儘管大夥盡量保持社交距離，安排時程表避免多人齊聚一室，仍無法遏止疫情。

克勞齊請求海軍部讓大部分官兵下船，僅留10％的人手在船上，繼續維持羅斯福號的運作、執行中任務、緊急反應，以及日常維修保養。

ET快訊
台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課　2周內不得到校上課
林采緹剛離婚秒交暖男新歡！　深夜濃濃恩愛20小時全被拍
北部「新冠採檢」出大包！　病毒拭子太長導致檢體滲漏
董至成離婚21年妻「開口討5000萬爭產」　他一毛不付翻臉互
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

川普再提2兆美元大撒幣！　投入全國基礎建設：要又大又夠膽

法國日增499死！總死亡人數超越中國　衛生官員：醫學史上首見

美羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

巴黎封城直擊！台男見法國人「口罩戴額頭」：在防曬？　鄰居狂借狗放風

快訊／全球新冠肺炎確診超過85萬人　4.2萬人病死

美國770死單日最多！3774人病逝超越中國　18萬確診佔總人數21％

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

川普再提2兆美元大撒幣！　投入全國基礎建設：要又大又夠膽

法國日增499死！總死亡人數超越中國　衛生官員：醫學史上首見

美羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

巴黎封城直擊！台男見法國人「口罩戴額頭」：在防曬？　鄰居狂借狗放風

快訊／全球新冠肺炎確診超過85萬人　4.2萬人病死

美國770死單日最多！3774人病逝超越中國　18萬確診佔總人數21％

國道暗夜追撞！貨車失控撞護欄翻覆「上半身拋飛」　路過民眾嚇破膽

上節目鬥嘴「誰是媽最愛的兒子」！　紐約州長親弟14天後確診染疫…他心疼暖打氣

睡得好也是防疫的一種　戴上智慧錶就能替你掌握

劉真制服返校「甜笑談回憶」珍藏照曝光！　海裕芬「連3妳好討厭」吐最深思念

跟進英超！德甲再延期　至少暫停到4月30日

快訊／台中太平民宅凌晨火警！臥房內發現2屍　死者身分調查中

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

藍寶堅尼「用超跑生產線製造口罩」！每天做1000個捐給醫院抗疫

日AV協會抓盜版點名「一劍浣春秋」　情趣女王：片商都恨死了

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

美國770死單日最多！病逝數超越中國

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

美羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

梅西百貨銷售低靡　上萬員工放無薪假

沙國國王霸氣抗疫　包確診病患治療費

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

更多熱門

相關新聞

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

防疫當前，採檢每個步驟都必須小心謹慎。但本刊接獲醫護人員爆料，北部一處採檢站近日發生多件採檢意外，主因是採集咽喉檢體的病毒拭子放入管子後卻沒旋緊，導致檢體滲漏而無法檢驗，須重新採檢，此被醫護人員形容為是「慘案」。

搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

搶黃金10小時　台灣斬斷病毒傳播鏈關鍵曝光

川普再提2兆美元大撒幣：全國基礎建設方案

川普再提2兆美元大撒幣：全國基礎建設方案

即／全球確診超過85萬人　4.2萬人病死

即／全球確診超過85萬人　4.2萬人病死

美國770死單日最多！病逝數超越中國

美國770死單日最多！病逝數超越中國

關鍵字：

美國羅斯福號航空母艦武漢肺炎新型冠狀病毒北美要聞印太戰略國際軍武

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

漁光島野戰女主角　網友：就是她

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

張鈞甯、陳意涵爆「閨蜜決裂」！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

確診病患求救！醫護穿隔離衣「一進門暴怒」

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面