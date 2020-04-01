美羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

▲羅斯福號航空母艦3月曾在西太平洋參與軍演。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）於上月25日，首傳3名水兵確診，經過7天後已經擴大蔓延至超過100名水兵中鏢。疫情擴散之快，讓艦長罕見對海軍發出SOS求救訊號，請求上級下達全體官兵隔離指令，以防止染疫人數繼續增加。

原先航行在菲律賓海域外的羅斯福號出現確診後，上月30日已提前數天，往東進港停靠關島，確診水兵立即送下船隔離，船上的5000名官兵則一律不准下船。然而隨著20名水兵確診、38名水兵確診，染疫人數漸漸擴大，因羅斯福號的戰略性，或許不能和民間「鑽石公主號」等郵輪採取相同的處理方式。

舊金山紀事報 （San Francisco Chronicle）率先披露，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）寄出一封長達4頁的求救信，希望美國海軍部官員盡快在關島建出4000間隔離房，好讓所有官兵下船進行最有效的隔離。

▲▼戰艦空間封閉且有限，羅斯福號7天內破百名水兵確診。（圖／翻攝自美國海軍官網）

「這決定需要一個政治性的解決方法，但這樣做才是正確的」，克勞齊在信中寫道，「我們現在沒有戰爭，水兵們不必死去。如果我們現在不採取行動，我們就無法照顧好我們最可靠的資產 ─ 我們的水兵們。」

據克勞齊指出，當船上疫情開始升溫後，只有極少部分的部屬被撤離艦上。留在船上的絕大多數船員空間相當有限，因為戰艦基本上就是相當狹窄，儘管大夥盡量保持社交距離，安排時程表避免多人齊聚一室，仍無法遏止疫情。

克勞齊請求海軍部讓大部分官兵下船，僅留10％的人手在船上，繼續維持羅斯福號的運作、執行中任務、緊急反應，以及日常維修保養。