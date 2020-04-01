巴黎封城直擊！台男見法國人「口罩戴額頭」：在防曬？　鄰居狂借狗放風

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）1日最新統計，法國確診人數達5萬2827人、死亡3532人。法國總理菲力普（Edouard Philippe）近日宣布，將全國封城令延長2周至15日為止。而住在巴黎的台灣人、YouTuber「旅客 LUC」也分享封城現況，他見有當地女子把口罩戴在額頭，「這應該不是防曬額頭吧？」另外，他也說，有些狗被鄰居借來借去放風，外出得填單否則會挨罰。

「旅客 LUC」拍攝影片表示，法國口罩制度沒有台灣「口罩實名制1.0」、「口罩實名制2.0」那樣完備，目前當地口罩庫存不夠，都給在醫院上班的人員或重症病患，而販賣口罩給一般人是違法的。

「旅客 LUC」說，由於封城，民眾外出必須填「外出證明單」，包括姓名、生日、出生地點、居住地址、外出理由、填表地點、外出日期時間以及簽名，沒帶單子出去被警察抓到，會挨罰135歐元（約新台幣4500元），若兩周內屢犯會被罰1500歐元（約新台幣5萬500元），一個月內犯4次將被罰3700歐元（約台幣12萬4500元），可能還會坐牢，最久6個月。

▲▼「旅客 LUC」戴護目鏡、口罩外出跑步，見到一名法國女子口罩戴額頭上。（圖／「旅客 LUC」授權）

「旅客 LUC」戴著他稱之為的「鴨嘴口罩」和護目鏡外出跑步，他表示，政府規定運動只能1小時，範圍不能超出住家1公里外，很多法國人都沒戴口罩，有人把口罩戴到額頭上，那幹嘛戴口罩？不太理解，「這應該不是防曬額頭吧？」他提到，對法國人來說，要一直戴口罩是一件很不容易的事。

「剛剛有幾個法國人看到我裝備這樣，可能認為我是從重症病房出來的」，「旅客 LUC」指出，很多法國人認為重症病患才需要戴口罩，然後對方和他擦身而過時，都會故意走開站得遠遠的，可能怕被感染吧。

「旅客 LUC」在拿破崙陵寢附近的公園看到滿多人，有些人遛狗，有些人遛小孩。他說，「目前還沒有看到警察，如果警察來應該很多人會被抓吧。很多人把狗帶出來遛，有些狗被鄰居借來借去，一天可以出來遛好幾次。」

▲▼「旅客 LUC」在拿破崙陵寢附近的公園看到滿多人。（圖／「旅客 LUC」授權）

▼許多人法國人以遛狗為由外出放風。（圖／「旅客 LUC」授權）

▼民眾外出必須填「外出證明單」，否則會挨罰。（圖／「旅客 LUC」授權）

▼「旅客 LUC」說，他因封城沒上班，所以也沒刮鬍子。（圖／「旅客 LUC」授權）